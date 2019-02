Abú Zabí (SAE) - Letec Martin Šonka vykročil za obhajobou titulu v sérii Air Race druhým místem v zahajovacím závodě v Abú Zabí. Českého pilota porazil ve finále o pouhé tři tisíciny sekundy Jošihide Muroja. Japonský vítěz zahájil šampionát maximálním ziskem, protože v pátek vyhrál i nově bodovanou kvalifikaci.

Šonka se do závodu kvalifikoval čtvrtým časem a v prvním kole vyřadil Cristiana Boltona z Chile v nejrychlejším čase ze všech. Do Final Four se probojoval po vítězství nad Mattem Hallem z Austrálie. Trojnásobného vicemistra světa porazil i s jednosekundovou penalizací.

"Udělal jsem to napínavé jen proto, že jsem udělal chybu a nechal si dát penalizaci. Jinak by to napínavé nebylo, byli bychom o dost rychlejší. Takže pro finále je úkol letět především čistě," řekl Šonka v televizním rozhovoru před závěrečnými lety.

Do čtyřčlenného finále nemohl kvůli technickým problémům nastoupit Francouz Nicolas Ivanoff. Šonka vzlétl jako poslední a porazil Američana Michaela Gouliana, za Murojou těsně zaostal, třebaže ještě v polovině trati vedl. V přepočtu činil rozdíl třicet centimetrů.

"Nejsme teď ti úplně nejšťastnější, bylo to velmi těsné, ale byl to krásný závod. Maličké zklamání to samozřejmě je, ale je pravda, že Joši tady létal skvěle. Vyhrál i kvalifikaci a zasloužil si to," uvedl Šonka.

Druhý český pilot Petr Kopfstein svedl v prvním kole vyrovnaný souboj s Goulianem a na čas s ním prohrál jen o 176 tisícin. Býval by postoupil jako nejrychlejší poražený pilot, jenže k času mu přibyla dvousekundová penalizace za nesprávný průlet brány, mezi osmičku nejlepších nepostoupil a skončil desátý.

"Výsledek je, jaký je, s tím už nic neuděláme. Máme ale velkou radost z čistého času, který se nám podařilo zaletět - bez penalty bychom byli na úrovni letů z Final 4. Motor fungoval výborně a je vidět, že jdeme po správné cestě," uvedl Kopfstein v tiskové zprávě.

Penalizaci obdrželo v prvním kole devět ze 14 letců a stála postup například druhého muže kvalifikace Petea McLeoda z Kanady.

Osmidílný seriál bude pokračovat v dosud nezveřejněném termínu a na neurčeném místě v Evropě.

Úvodní závod leteckého seriálu Red Bull Air Race v Abú Zabí:

1. Muroja (Jap.), 2. Šonka (ČR), 3. Goulian (USA), ...10. Kopfstein (ČR).

Průběžné pořadí (po 1 z 8 závodů): 1. Muroja 28, 2. Šonka 22, 3. Goulian 21, ...10. Kopfstein 4.