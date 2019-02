Abú Zabí (SAE) - Letec Martin Šonka vykročil za obhajobou titulu v sérii Air Race druhým místem v zahajovacím závodě v Abú Zabí. Českého pilota porazil ve finále o pouhé tři tisíciny sekundy Jošihide Muroja. Japonský vítěz zahájil šampionát maximálním ziskem, protože v pátek vyhrál i nově bodovanou kvalifikaci.

Šonka se do závodu kvalifikoval čtvrtým časem a v prvním kole vyřadil Cristiana Boltona z Chile v nejrychlejším čase ze všech. Do Final Four se probojoval po vítězství nad Mattem Hallem z Austrálie. Trojnásobného vicemistra světa porazil i s jednosekundovou penalizací.

Do čtyřčlenného finále nemohl kvůli technickým problémům nastoupit Francouz Nicolas Ivanoff. Šonka vzlétl jako poslední a porazil Američana Michaela Gouliana, za Murojou těsně zaostal, třebaže ještě v polovině trati vedl.

Druhý český pilot Petr Kopfstein svedl v prvním kole vyrovnaný souboj s Goulianem a na čas s ním prohrál jen o 176 tisícin. Býval by postoupil jako nejrychlejší poražený pilot, jenže k času mu přibyla dvousekundová penalizace za nesprávný průlet, mezi osmičku nejlepších nepostoupil a skončil desátý. Penalizaci obdrželo v prvním kole devět ze 14 letců a stála postup například druhého muže kvalifikace Petea McLeoda z Kanady.

Osmidílný seriál bude pokračovat v dosud nezveřejněném termínu a na neurčeném místě v Evropě.

Úvodní závod leteckého seriálu Red Bull Air Race v Abú Zabí:

1. Muroja (Jap.), 2. Šonka (ČR), 3. Goulian (USA), ...10. Kopfstein (ČR).

Průběžné pořadí (po 1 z 8 závodů): 1. Muroja 28, 2. Šonka 22, 3. Goulian 21, ...10. Kopfstein 4.