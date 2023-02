Obhájce Slovácko v poháru přivítá Bohemians, Slavia bude hostit Vyškov

Praha - Ve středu se odehrají všechna čtyři čtvrtfinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Obhájce trofeje Slovácko přivítá Bohemians 1905 a finalista minulého ročníku Sparta se představí v Liberci. Největší favorit soutěže a lídr ligové tabulky Slavia bude hostit jediného druholigového zástupce Vyškov a České Budějovice nastoupí proti Brnu.

Slovácko, které si na podzim zahrálo skupinu Evropské konferenční ligy, bude mít i ve třetím utkání tohoto ročníku MOL Cupu výhodu domácího prostředí. V posledním vzájemném souboji s Bohemians 1905 v říjnu v lize tým z Uherského Hradiště neuspěl a po brzké červené kartě prohrál 2:4.

Slovácko o víkendu poprvé na jaře inkasovalo a v ligovém šlágru na Slavii utrpělo porážku 0:2. Ve vyrovnané tabulce mu patří čtvrtá příčka, zatímco Bohemians 1905 jsou po remíze 1:1 s Brnem a třech kolech bez vítězství sedmí.

"Věřím, že porážka se Slavií nás nezbrzdí. Všechna mužstva cítí šanci se přes pohár dostat do Evropy. My to také tak vnímáme, pro nás je to velmi důležitý zápas," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Slovácka Josef Mucha, který znovu zastoupí hlavního kouče Martina Svědíka, jenž si odpyká poslední část třízápasového disciplinárního trestu.

"Jelikož nás čeká obhájce, mělo by to být v té soutěži to nejtěžší, ale v téhle fázi si nevyberete. Jestli Sparta, Slavia nebo Slovácko, to je skoro jedno. Máme z nich respekt, ale vyhráli jsme tam v lize. Víme, že tam umíme vyhrát. Určitě tam nepojedeme odevzdaní a na výlet. Ale kdybych byl sázkovka, vypíšu to tak, že asi favorité nebudeme," uvedl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Liberec a Sparta si v poháru zopakují souboj z finále v roce 2020, v němž Pražané na severu Čech vyhráli 2:1. Poslední vzájemný duel vloni v červenci v úvodním kole ligové sezony ale na Letné ovládl stejným poměrem Slovan.

Liberečtí o víkendu prohráli v Plzni 1:2 a v nejvyšší soutěži jim po sérii tří kol bez vítězství patří deváté místo. "Všichni vnímáme, že domácí pohár je pro nás nejjednodušší cesta do Evropy. Že nás čeká Sparta, o to je to větší motivace. Sparta je vyladěná po stránce herní a její výsledky to jen ukazují," řekl asistent trenéra Slovanu Ivan Kopecký.

Sparta o víkendu vyhrála ve Zlíně 3:2, čtyřikrát po sobě naplno bodovala a z třetího místa ligové tabulky stíhá Slavii a Plzeň. "Do Liberce jedeme plně soustředěni, víme, že nás tam čeká kvalitní protivník. Musíme v prvé řadě udržet disciplínu v týmu a chceme pokračovat ve vítězné cestě," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske, jehož svěřenci o víkendu málem ztratili vedení 3:0.

Slavii, která je po vyřazení ligového mistra z Plzně největším favoritem poháru, přisoudil los posledního zbylého zástupce z druhé ligy. Vyškov dokázal v předchozích kolech vyřadit dva týmy z nejvyšší soutěže - ve Zlíně a předtím i v Jablonci zvítězil shodně 1:0.

"Jsme rádi, že hrajeme doma. Je možné, že šanci dostanou i méně vytížení hráči. Nesmíme nic podcenit, je to čtvrtfinále o jednom zápase. Vyškov v Jablonci ukázal, jak dobrý tým je," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pro druhý celek druhé ligy bude zápas v Edenu prvním soutěžním duelem v jarní části sezony. "Je to pro nás pocta, že jsme se dostali tak daleko. Víme, že jsme outsiderem, ale jedeme se na Slavii porvat o co nejlepší výsledek," řekl ČTK trenér Vyškova Jan Trousil.

České Budějovice i Brno se dostaly mezi posledních osm týmů poháru po delší době. Zbrojovka si zahraje čtvrtfinále poprvé od sezony 2016/17, Jihočeši dokonce od ročníku 2011/12. Oba celky za sebou mají v lize domácí vítězství a venkovní remízu. V úvodním vzájemném duelu v sezoně Dynamo v listopadu doma porazilo ligového nováčka z Brna 3:2.

"Před pohárem jsme vyhráli doma a teď jsme uhráli dobrý bod v Mladé Boleslavi, takže jsou tam určitá pozitiva. Měli bychom mít sebevědomí. V poháru jednoznačně chceme postoupit, dostat se do semifinále by pro nás bylo moc pěkné," řekl asistent trenéra Jihočechů Tomáš Zápotočný.

"Respektujeme kvalitu soupeře i to, že hrajeme venku. Snad tři roky jsme se v poháru nepředstavili doma. Pokusíme se ale uspět. Je pravděpodobné, že šanci dostanou i hráči, kteří na příležitost čekají. A bude na nich, jak se s tím poperou," uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Program čtvrtfinále:

Středa 1. března:

17:00 Slovácko - Bohemians 1905, Liberec - Sparta Praha, České Budějovice - Brno,

18:00 Slavia Praha - Vyškov.