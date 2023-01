Obhájce Nadal na úvod tenisového Australian Open vydřel výhru nad Draperem

Melbourne - Obhájce titulu Rafael Nadal v prvním kole Australian Open porazil 7:5, 2:6, 6:4 a 6:1 Jacka Drapera z Velké Británie. Dalším soupeřem španělského tenisty bude Američan Mackenzie McDonald.

Druhý hráč světa v úvodním vystoupení v Melbourne příliš nepřesvědčil. Jednadvacetiletý Draper mu byl dlouho vyrovnaným soupeřem, ale zápas mu zkomplikovaly bolesti nohou.

Šestatřicetiletý Nadal i díky tomu po ztrátě podání v začátku čtvrtého setu rozhodl o postupu ziskem šesti gamů za sebou. Vítěz rekordních 22 grandslamů porazil Drapera za tři hodiny a 43 minut.

Kyrgios kvůli zranění kolena na poslední chvíli odstoupil

Nick Kyrgios den před vstupem do úvodního grandslamu sezony odstoupil z Australian Open. Domácího obhájce titulu ve čtyřhře nepustí do hry natržený meniskus. Navíc musí na operaci.

"Nebylo to lehké rozhodnutí, je to jeden z nejdůležitějších turnajů v mojí kariéře," citovala agentura AP Kyrgiose. Jednadvacátý hráč světa byl v Melbourne největší domácí nadějí na titul, který australští hráči naposledy získali v roce 1976.

"Posledních pět nocí jsem se kvůli tomu moc nevyspal, jak to bolelo. Dělalo mi to problémy při podání a navíc se to zhoršovalo, takže jsem se rozhodl toho zbavit," řekl Kyrgios, který by se po artroskopické operaci měl vrátit v březnu v Indian Wells.

Sedmadvacetiletý Kyrgios měl v prvním kole nastoupit proti Romanu Safiullinovi z Ruska. Jeho nejlepším výsledkem na Australian Open ve dvouhře je čtvrtfinále z roku 2015. Na grandslamech pak finále loňského Wimbledonu.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Hurkacz (10-Pol.) - Martínez (Šp.) 7:6 (7:1), 6:2, 6:2, Shapovalov (20-Kan.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1, Korda (29-USA) - Garín (Chile) 6:4, 1:6, 6:3, 6:2, Nišioka (31-Jap.) - Ymer (Švéd.) 6:4, 6:2, 7:5, Van de Zandschulp (32-Niz.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Šang Ťün-čcheng (Čína) - Otte (Něm.) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, Etcheverry (Arg.) - Barrére (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, Moutet (Fr.) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 5:7, 6:2, 4:6, 7:5, Griekspoor (Niz.) - Kotov (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3, Chačanov (18-Rus.) - Zapata (Šp.) 7:6 (7:3), 6:2, 6:0, Lehečka (ČR) - Čorič (21-Chorv.) 6:3, 6:3, 6:3, Svrčina (ČR) - Munar (Šp.) 6:3, 6:2, 6:2, Nadal (1-Šp.) - Draper (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:1, Tiafoe (16-USA) - Altmaier (Něm.) 6:3, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), Daniel (Jap.) - Escobedo (USA) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3, McDonald - Nakashima (oba USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 1:6, 6:7 (10:12), 6:4, Kubler (Austr.) - Báez (Arg.) 6:4, 6:4, 6:4, Sonego (It.) - Borges (Portug.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (6:8), 6:1, Tsitsipas (3-Řec.) - Halys (Fr.) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6), Norrie (11-Brit.) - Van Assche (Fr.) 7:6 (7:3), 6:0, 6:3, Eubanks (USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 6:7 (1:7), 6:3, 4:6, 6:4, Millman (Austr.) - Hüsler (Švýc.) 6:7 (8:10), 7:5, 6:7 (2:7), 6:2, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Coría (Arg.) 4:6, 7:5, 2:6, 7:6 (8:6), 6:2, Molčan (SR) - Wawrinka (Švýc.) 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Gauffová (7-USA) - Siniaková (ČR) 6:1, 6:4, Andreescuová (Kan.) - Bouzková (25-ČR) 6:2, 6:4, Pegualová (3-USA) - Cristianová (Rum.) 6:0, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Anisimovová (28-USA) 6:3, 6:4, Gadecká (Austr.) - P. Kuděrmetovová (Rus.) 7:5, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:2, Šnajderová (Rus.) - Kučová (SR) 7:6 (8:6), 7:5, Buscaová (Šp.) - Lysová (Něm.) 2:6, 6:0, 6:2. Kvitová (15-ČR) - Van Uytvancková (Belg.) 7:6 (7:3), 6:2, Muchová (ČR) - Curenková (Ukr.) 6:2, 6:1, Sakkariová (6-Řec.) - Jüan Jüe (Čína) 6:1, 6:4, Collinsová (13-USA) - Kalinská (Rus.) 7:5, 5:7, 6:4, Ostapenková (17-Lot.) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2, Burelová (Fr.) - Gibsonová (Austr.) 6.3, 6:4, Peraová (USA) - Učijimaová (Jap.) 2.6, 6:3, 6:1, Kalininová (Ukr.) - Vandevewegheová (USA) 6:3, 6:1, Krejčíková (20-ČR) - Bejlek (ČR) 6:3, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - B. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 6:2, Azarenková (24-Běl.) - Keninová (USA) 6:4, 7:6 (7:3), Čeng Čchin-wen (29-Čína) - Gálfiová (Maď.) 6:0, 6:2, Bondárová (Maď.) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 2:6, 6:3, Baindlová (Ukr.) - Rachimovová (Rus.) 7:5, 6:7 (8:10), 6:1, Osoriová (Kol.) - Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:1, Šwiateková (1-Pol.) - Niemeierová (Něm.) 6:4, 7:5, Rybakinová (22-Kaz.) - Cocciarettová (It.) 7:5, 6:3, Teichmannová (32-Švýc.) - Dartová (Brit.) 7:5, 6:1, McNallyová (USA) - Pigossiová (Braz.) 7:5, 6:1, Podoroská (Arg.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:0, 6:3, Ču Lin (Čína) - Marinová (Kan.) 6:2, 6:4, Juvanová (Slovin.) - Janicijevicová (Fr.) 7:5, 6:1.