Obhájce Medveděv porazil na Turnaji mistrů i Zvereva a postoupil do semifinále

Turín - Obhájce titulu Daniil Medveděv porazil na tenisovém Turnaji mistrů v Turíně ve dvouapůlhodinové bitvě 6:3, 6:7, 7:6 Němce Alexandera Zvereva. Díky druhé třísetové výhře v Červené skupině a také odstoupení Itala Mattea Berrettiniho je tak letošní šampion US Open prvním semifinalistou turnaje a postoupí z prvního místa.

Bezprostředně po výhře nad Zverevem ještě neměl Medveděv semifinále stoprocentně jisté, definitivu nicméně získal několik desítek minut nato po odhlášení Berrettiniho. Domácí tenista musel kvůli zranění vzdát úvodní utkání se Zverevem a dnes z finálového turnaje ATP Tour oficiálně odstoupil. Nahradí ho krajan Jannik Sinner, jenž se dnes večer střetne s Polákem Hubertem Hurkaczem.

Souboj Medveděva se Zverevem, kteří v neděli vyhráli své úvodní duely na turnaji, nabídl podle očekávání přehlídku nechytatelných podání a vítězných úderů ze základní čáry. Jediný proměněný brejk zápasu si připsal Medveděv a získal díky tomu první set. V Turíně ještě o servis nepřišel, jak v úvodním duelu s Hurkaczem, tak dnes se Zverevem prohrál jednu sadu bez ztráty podání v tie-breaku.

Ve zkrácené hře rozhodujícího setu už Medveděv ztrácel 2:4, ale čtyřmi míčky za sebou vývoj otočil. Zverev první mečbol odvrátil esem, druhý nechytatelným returnem, ale když si ruský tenista vypracoval další mečbol za stavu 7:6, zahrál Němec bekhend do sítě.

Druhý hráč žebříčku Medveděv dnes nastřílel 14 es a odvrátil čtyři brejkboly a připsal si sedmou výhru na Turnaji mistrů za sebou, což se naposledy podařilo v letech 2015 a 2016 aktuální světové jedničce Novaku Djokovičovi.

Hned po prvním duelu skončil vrcholný turnaj v domácím prostředí pro wimbledonského finalistu Berrettiniho, jenž si v utkání se Zverevem poranil šikmý břišní sval a v druhém setu po prohrané první sadě musel odstoupit. "Jsem zničený, nikdy jsem si nemyslel, že budu muset vzdát takovým způsobem nejdůležitější turnaj pořádaný v Itálii," oznámil konec svých nadějí na instagramu.

Místo něj se do hry zapojí první náhradník Sinner, jenž si odbude na akci premiéru. Vítěz Turnaje mistrů hráčů do 21 let z roku 2019 má teoretickou šanci na semifinále, musí ale porazit dalšího debutanta Hurkacze i následně Medveděva.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

(tvrdý povrch, dotace 7,25 milionu dolarů)

Dvouhra:

Červená skupina:

Medveděv (2-Rus.) - Zverev (3-Něm.) 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Tabulka:

1. Medveděv 2 2 0 4:2 2. Zverev 2 1 1 3:2 3. Hurkacz 1 0 1 1:2 4. Berrettini 1 0 1 0:2

Čtyřhra:

Zelená skupina:

Granollers, Zeballos (4-Šp./Arg.) - Mektič, Pavič (1-Chorv.) 6:4, 7:6 (7:4).

Tabulka:

1. Granollers, Zeballos 2 2 0 4:1 2. Mektič, Pavič 2 1 1 2:2 3. Dodig, Polášek 1 0 1 1:2 4. Krawietz, Tecau 1 0 1 0:2