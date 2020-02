Obhájce Liverpool zahájí osmifinále LM na půdě Atlética

Madrid/Dortmund - Dvěma úterními zápasy odstartuje osmifinálová fáze fotbalové Ligy mistrů. Obhájce trofeje Liverpool se představí na stadionu Atlética Madrid, kde v loňském finále porazil Tottenham 2:0. Dortmund doma vyzve Paris St. Germain s bývalým trenérem Borussie Thomasem Tuchelem. Obě utkání začnou v 21 hodin.

Liverpool vede anglickou ligu o 25 bodů a má na dosah první titul od roku 1990. V Lize mistrů ale na podzim tak suverénní nebyl a o postupu ze skupiny rozhodl stejně jako Atlético až v posledním šestém kole.

"Jsou hodně jako my, také bojovníci, opravdu těžko se porážejí. Je to vidět na jejich herním stylu v soutěži, vždycky bojují o výsledek. Vědí, co udělat a kdy přepnout, aby vyhráli. Takže to budou opravdu náročné zápasy," řekl záložník Liverpoolu Georginio Wijnaldum pro web UEFA.

Madridský tým však prochází špatným obdobím: zvítězil v jediném z posledních sedmi soutěžních utkání a ve španělské lize je čtvrtý. Navíc kouče Diega Simeoneho trápí marodka. Nejistý je start útočníků Diega Costy a Joaa Félixe, mimo hru jsou obránce Kieran Trippier a záložník Héctor Herrera.

"Pokaždé, když prohrajete pár zápasů, objeví se pochybnosti, ale když pak třikrát čtyřikrát zvítězíte, vše je zapomenuto. Musíme to otočit ve svůj prospěch. Dvojzápas s Liverpoolem bude opravdu náročný, ale jsem si jistý, že v něm zabojujeme," uvedl záložník "Rojiblancos" Marcos Llorente.

Atlético v úterý bude mít výhodu domácího prostředí, ale Liverpool má na stadion Wanda Metropolitano velmi příjemné vzpomínky. "Víme, že je to jenom stadion, ale máme s ním spojené pozitivní emoce. Byl to (v loňském finále Ligy mistrů) jeden z nejkrásnějších večerů a jsem si jistý, že si na to chlapci vzpomenou. Ale nejedeme tam na žádnou duchovní pouť," prohlásil trenér "Reds" Jürgen Klopp.

Hráči PSG ovládli základní skupinu s pěti výhrami a jednou remízou. S dvěma inkasovanými góly, které dostali od Realu Madrid, měli nejlepší obranu Ligy mistrů. Francouzští šampioni ale v posledních třech letech vždy opustili elitní soutěž už v osmifinále. Dortmund ve skupině skončil druhý za Barcelonou, pod sebou nechal Inter Milán a pražskou Slavii.

Německý kouč Tuchel byl z Borussie propuštěn v květnu 2017 po neshodách s šéfem klubu Hansem-Joachimem Watzkem, osobní odplatu však neplánuje. "Rozhodl jsem se nestavět do centra celého příběhu, ale radši dobře připravit své hráče. Oni s tím nemají nic společného," konstatoval Tuchel, jenž možná bude postrádat zraněného útočníka Neymara.

Na nevraživost zapomněl i Watzke. "Je to výborný trenér a určitě se pozdravíme. Dva roky jsme dobře spolupracovali, jen ten konec byl trochu těžší," uvedl výkonný ředitel Dortmundu. "Tlak je na straně PSG, kde všichni včetně katarských majitelů chtějí víc než osmifinále. Pokud chytneme dva dobré dny, máme šanci Paříž vyřadit," dodal Watzke.

Velkou hrozbou pro PSG by měl být domácí útočník Erling Haaland. Devatenáctiletý norský supertalent po lednovém příchodu do Dortmundu vstřelil devět gólů v šesti soutěžních utkáních. Na podzim Haaland v LM nasázel osm branek za Salcburk a je druhým nejlepším kanonýrem soutěže za Robertem Lewandowským z Bayernu Mnichov (10).

"Jeho střelecká forma je úžasná. Doufáme, že ho ubráníme a gól dá až v dalším ligovém zápase. Pro nás je skvělé utkat se s takovým hráčem, obzvlášť, když je teprve na začátku kariéry. Má velkou motivaci, ale to my také," řekl kapitán PSG Thiago Silva.

Zajímavosti před úterními úvodními zápasy osmifinále Ligy mistrů: Atlético Madrid - Liverpool FC Výkop: úterý 18. února, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz - Gil (video, všichni Pol.). Bilance: 4 1-2-1 4:4. Zajímavosti: - soupeři se naposledy utkali v semifinále Evropské ligy v roce 2010, Atlético doma zvítězilo 1:0, v Liverpoolu prohrálo 1:2 po prodloužení a postoupilo díky více gólům venku - obhájce trofeje Liverpool ve Španělsku nevyhrál v posledních 5 pohárových zápasech - Atlético doma v evropských pohárech prohrálo v jediném z posledních 25 utkání (v roce 2017 s Chelsea) a 20x na svém stadionu vyhrálo - pro Atlético to byla jediná domácí prohra ze 13 zápasů s anglickými protivníky - Atlético doma ve vyřazovací fázi LM neprohrálo 13x za sebou - Atlético zvítězilo v jediném z posledních 7 soutěžních utkání - Liverpool ve všech soutěžích neprohrál 14x v řadě - Liverpool vyhrál 9 z posledních 12 zápasů v evropských soutěžích, ale mimo Anglii prohrál 7 z posledních 13 pohárových duelů - Liverpool neprohrál v posledních 8 zápasech osmifinálové fáze LM a 7x při tom udržel čisté konto - v karetním ohrožení je Robertson z Liverpoolu Borussia Dortmund - Paris St. Germain Výkop: úterý 18. února, 21:00. Rozhodčí: Mateu - Cebrián, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). Bilance: 2 0-2-0 1:1. Zajímavosti: - soupeři se dosud utkali jen 2x ve skupině Evropské ligy v roce 2010, oba zápasy skončily remízou - Dortmund se do čtvrtfinále naposledy dostal v ročníku 2016/17, PSG v posledních 3 sezonách LM vždy vypadl v osmifinále - Dortmund vyhrál jen 4 z posledních 11 zápasů v LM (z toho 2x na podzim nad Slavií) - Dortmund vyhrál jediný z posledních 8 duelů ve vyřazovací fázi evropských pohárů - PSG má nejlepší obranu tohoto ročníku LM, ve skupině inkasoval jen 2 góly od Realu Madrid - PSG v LM vyhrál 9 z posledních 12 zápasů a ve 30 utkáních po sobě dal gól - PSG od listopadu drží sérii 23 soutěžních utkání bez porážky - trenér PSG Tuchel v letech 2015 až 2017 vedl Dortmund - v karetním ohrožení jsou Hazard (Dortmund) a hostující Di María, Meunier a Verratti - Haaland po lednovém příchodu do Dortmundu dal 9 gólů v 6 soutěžních zápasech