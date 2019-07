Obhájce extraligového bronzu Plzeň vyjela poprvé na led

Plzeň - Hokejisté Plzně dnes absolvovali úvodní trénink na ledě, jímž zahájili poslední část přípravy na nový extraligový ročník. S týmem obhájců bronzu z minulé sezony byl na ledě i lídr ofenzivy Milan Gulaš, navrátilec Tomáš Mertl či posily v čele s dalším útočníkem Romanem Vlachem.

Mužstvo kouče Ladislava Čiháka absolvovalo ještě ve středu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze testy, dnes už trénovalo na ledové ploše v domácím prostředí.

Čihák měl k ruce takřka kompletní kádr, do něhož při nemalé obměně přibyli vedle Mertla s Vlachem také brankář Jaroslav Pavelka (Hradec Králové), obránci Bohumil Jank (Chomutov) a Vojtěch Budík (Pardubice) nebo útočníci Luboš Rob (Vsetín), Filip Přikryl (Saint John Sea Dogs) a Radek Mužík, který hrál naposledy za švédský juniorský tým Lulea.

"Do přípravy se zapojili všichni vyjma dvou kluků - Radka Mužíka a Zacka Malíka, kteří jsou na reprezentační akci národního týmu do 20 let. V průběhu srpna se k nám připojí, samozřejmě jen do tréninku, ještě i Dominik Kubalík," uvedl pro klubový web Čihák, pod jehož vedením se nyní připravují s Indiány i krajánci ze zámoří brankář Pavel Francouz a bek David Sklenička.

"Kádr máme kvalitní, jsem s ním ohromně spokojený. Cíle máme vždycky nejvyšší, ale respektujeme sílu soupeřů - ať už finanční, tak hráčskou. Vlčáků v boji o první místa je celá řada a my se k nim chceme přidat. Osobně bych si moc přál, aby Plzeň znovu zažila finále. A věřte mi, že se o to porveme," prohlásil Čihák.

Škoda si jakožto účastník Ligy mistrů naplánovala pouze čtyři přípravné zápasy. Tím prvním bude v úterý 6. srpna v Milevsku souboj s prvoligovými Českými Budějovicemi. Následně prověří dvakrát po sobě sílu extraligového nováčka Kladna.

Program přípravných utkání:

Úterý 6. srpna: ČEZ Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň (17:30; Milevsko),

čtvrtek 8. srpna: HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (17:30),

úterý 20. srpna: Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň (17:30),

čtvrtek 22. srpna: HC Klatovy - HC Škoda Plzeň (17:30),

čtvrtek 29. srpna: HC Škoda Plzeň - HPK Hämeenlinna (17:00; Liga mistrů),

sobota 31. srpna: HC Škoda Plzeň - Rungsted Seier Capital (17:45; Liga mistrů),

čtvrtek 5. září: HPK Hämeenlinna - HC Škoda Plzeň (18:00; Liga mistrů),

sobota 7. září: Rungsted Seier Capital - HC Škoda Plzeň (18:00; Liga mistrů),

středa 9. října: EV Zug - HC Škoda Plzeň (19:45; Liga mistrů),

úterý 15. října: HC Škoda Plzeň - EV Zug (17:00; Liga mistrů).