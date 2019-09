Obhájce Djokovič vzdal na US Open v osmifinále s Wawrinkou

Srbský tenista Novak Djokovič odchází z kurtu po skrečovaném osmifinále US Open se Švýcarem Stanem Wawrinkou.

Srbský tenista Novak Djokovič odchází z kurtu po skrečovaném osmifinále US Open se Švýcarem Stanem Wawrinkou. ČTK/AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York - Srbský tenista Novak Djokovič neobhájí titul na grandslamovém US Open. První hráč světa vzdal osmifinále se Švýcarem Stanem Wawrinkou za stavu 4:6, 5:7 a 1:2 ve třetím setu kvůli zraněnému ramenu.

Djokovič ovládl čtyři z posledních pěti grandslamových turnajů, ale do New Yorku přijel s problémem s levým ramenem. Od 1. kola si stěžoval, že se mu hůře podává a hraje bekhend. V nedohraném duelu s Wawrinkou udělal 35 chyb.

"Nechci o svých zraněních mluvit. Už jsme to probírali dříve. Nechci se v tom pořád dokola šťourat," řekl Djokovič na tiskové konferenci po vyřazení. Po třetím kole říkal, že bolest skoro necítí, ale odmítl specifikovat, co přesně s ramenem má.

Při odchodu Djokoviče z centrkurtu se ozýval z hlediště i pískot. Srbský tenista reagoval zvednutým palcem. "Chápu diváky. Přišli se podívat na celý zápas, ale ten se nekonal. Hodně lidí ale neví, co se děje, takže jim to nevyčítám. Bral jsem léky proti bolesti, kterou mám dva týdny, a někdy to fungovalo a jindy ne," řekl Djokovič.

Dvaatřicetiletý vítěz 16 grandslamů nedohrál utkání na okruhu ATP potřinácté v kariéře. Předloni ve čtvrtfinále Wimbledonu vzdal Tomáši Berdychovi. Jako obhájce trofeje skončil po skreči i v Austrálii před deseti lety.

"Takhle vyhrát nechcete. Je mi Novaka líto. Je to kamarád a šampion," řekl Wawrinka na kurtu. "Rád bych hrál podobný tenis jako dnes večer i dál," dodal vítěz US Open z roku 2016, kdy ve finále porazil právě Djokoviče. Ve čtvrtfinále se střetne s pátým nasazeným Daniilem Medveděvem z Ruska.

Výsledky grandslamového turnaje US Open

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Wawrinka (23-Švýc.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 7:5, 2:1 skreč, Medveděv (5-Rus.) - Köpfer (Něm.) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Svitolinová (5-Ukr.) - Keysová (10-USA) 7:5, 6:4.