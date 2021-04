Obhájce Bayern bude v Paříži odvracet hrozbu vyřazení z Ligy mistrů

Praha - Odvrátit možný konec ve čtvrtfinále se v dnešní odvetě fotbalové Ligy mistrů pokusí obhájce trofeje Bayern Mnichov, který chce na hřišti loňského finalisty Paris St. Germain smazat porážku 2:3 z úvodního utkání. Zvrátit nepříznivý stav chce na neutrální půdě v Seville rovněž Porto, jež před týdnem podlehlo londýnské Chelsea 0:2. Oba zápasy mají výkop v 21:00 a kvůli koronaviru se odehrají bez diváků.

Bavorský tým doplatil v prvním utkání v Mnichově na nebývalou efektivitu soupeře, který dal tři góly ze čtyř střel na branku. Navzdory tomu, že sám vyslal v repríze loňského finále 31 pokusů, prosadil se jen po hlavičkách Erica Maxima Choupa-Motinga a Thomase Müllera. Bayern v Lize mistrů prohrál po 19 zápasech. Pokud chce postoupit, musí po předchozích čtyřech porážkách na hřišti PSG poprvé zvítězit.

"Každý z nás se teď musí v tomhle zápase stát lídrem a vůdčí osobností. Všichni budou muset ukázat charakter a víru ve vlastní schopnosti. Věřím, že postoupíme, protože už v prvním duelu jsme byli lepší, " uvedl na klubovém webu obránce Joshua Kimmich. Z posledních devíti čtvrtfinále fotbalisté Bayernu osmkrát postoupili.

Trenér Hansi Flick nebude moci nadále počítat s kanonýrem Robertem Lewandowským, jenž laboruje s kolenem. Kvůli zranění nedohráli minulý duel Niklas Süle a Leon Goretzka. Lídr bundesligy o víkendu nečekaně klopýtl doma (1:1) s Unionem Berlín, s nímž výhru ztratil pět minut před koncem.

PSG vyhrál ve Štrasburku 4:1 a v domácí soutěži dál ztrácí na vedoucí Lille tři body. Pařížané se budou muset obejít bez kapitána Marquinhose a otazník visí i nad brankářem Keylorem Navasem, který poslední ligové utkání nedohrál. Po negativních testech na covid-19 se však vrací Marco Verratti a Alessandro Florenzi.

"Jsme rádi, že se nám podařilo v prvním zápase vyhrát. Ale víme, jak obrovsky těžká bude odveta," uvedl trenér Mauricio Pochettino. Bude opět spoléhat na Kyliana Mbappého, jenž dal před týdnem dvě branky a celkem se už v tomto ročníku prestižní soutěže trefil osmkrát.

Při stoprocentní domácí bilanci Pařížané od Bayernu inkasovali v Parku princů ze čtyř zápasů jen jeden gól a na vlastním stadionu dosud v evropských pohárech neprohráli s žádným německým soupeřem (8 vítězství, remíza).

Bayern odehraje 100. zápas ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a bude po Realu Madrid druhým týmem, který této mety dosáhne. Vítěz narazí v semifinále na lepšího z dvojice Manchester City - Dortmund.

Ještě lepší pozici do odvety než PSG má Chelsea, která zvítězila v prvním duelu s Portem díky brankám Masona Mounta a Benjamina Chilwella 2:0. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se i tentokrát bude hrát v Seville. "Je potřeba zůstat koncentrovaní. Nesmíme myslet na to, že máme náskok, to by byla velká chyba," uvedl záložník Jorginho.

Chelsea neprohrála s Portem v Lize mistrů šest z posledních sedmi zápasů, navíc pod trenérem Thomasem Tuchelem podlehla v jediném z uplynulých 18 soutěžních utkání.

"Blues" mohou do semifinále postoupit poprvé od roku 2014. Porto se ze čtvrtfinále nedostalo třikrát za sebou. Soupeře z Anglie neporazilo už sedmkrát po sobě. Vedle Mehdiho Taremiho se portugalskému celku vrátí po karetním trestu také Sergio Oliveira, který dvěma góly pomohl k vyřazení Juventusu v osmifinále. Postupující se utká buď s Realem Madrid, nebo Liverpoolem.

Zajímavosti před dnešními odvetami čtvrtfinále Ligy mistrů: Paris St. Germain - Bayern Mnichov Výkop: úterý 13. dubna, 21:00. Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). První zápas: 3:2. Bilance: 10 6-0-4 15:14. Zajímavosti: - první čtvrtfinálový duel vyhrál v Mnichově PSG 3:2, dvě branky vstřelil Mbappé - souboj je reprízou posledního finále Ligy mistrů, v němž Bayern vyhrál v Lisabonu 1:0 zásluhou branky odchovance PSG Comana - Bayern prohrál na hřišti PSG všechny 4 dosavadní duely při celkovém skóre 1:9 - PSG v osmifinále vyřadil Barcelonu, Bayern postoupil přes Lazio Řím - PSG doma v evropských soutěžích neprohrál ani jeden z 9 zápasů proti německým soupeřům (z toho 8 vítězství) - PSG před loňským postupem do finále vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistrů 4x po sobě, Bayern z posledních 9 čtvrtfinále 8x postoupil - PSG postoupil v 16 ze 17 dvojzápasů v soutěžích UEFA, v nichž na úvod zvítězil venku - PSG vyhrál jediný z posledních 5 domácích zápasů (z toho 3 porážky) - Bayern v minulém utkání prohrál v Lize mistrů poprvé po 19 zápasech a od osmifinále v březnu 2019, kdy podlehl Liverpoolu 1:3 - Bayern poslední 2 zápasy nevyhrál - Bayern odehraje 100. zápas ve vyřazovací fázi Ligy mistrů a bude po Realu Madrid druhým týmem, který této mety dosáhne - PSG vyhrál v generálce 4:1 ve Štrasburku, Bayern ve víkendovém ligovém zápase jen remizoval s Unionem Berlín 1:1 - kvůli zranění bude PSG chybět kapitán Marquinhos, jenž dal v prvním utkání gól, Bayernu stále schází nejlepší střelec Lewandowski - vítěz narazí na lepšího z dvojice Manchester City - Dortmund Chelsea FC - FC Porto Výkop: úterý 13. dubna, 21:00 (Sevilla). Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). První zápas: 2:0. Bilance: 9 6-1-2 14:7. Zajímavosti: - kvůli opatřením proti koronaviru v Portugalsku a Británii se po prvním čtvrtfinálovém zápase i odveta uskuteční na neutrálním hřišti v Seville - Chelsea vyhrála úvodní zápas 2:0 díky brankám Mounta a Chillwella - Chelsea neprohrála s Portem v Lize mistrů 6 z posledních 7 zápasů - ve vyřazovací fázi Ligy mistrů se týmy potkaly pouze v osmifinále 2007, kdy po výsledcích 1:1 venku a 2:1 doma postoupila Chelsea - Chelsea v osmifinále vyřadila Atlético Madrid, Porto přešlo přes Juventus Turín - Chelsea postoupila z posledních 2 čtvrtfinále, semifinále ale hrála naposledy v roce 2014, Porto naopak z posledních 3 čtvrtfinále neprošlo - Chelsea v evropských pohárech podlehla portugalským týmům v jediném z posledních 12 utkání (v září 2015 Portu) - Chelsea pod trenérem Tuchelem prohrála jediný z 18 soutěžních zápasů a zvítězila ve 4 z posledních 5 - Porto vyhrálo 4 z posledních 5 zápasů - Porto neporazilo v Lize mistrů anglického soupeře 7x po sobě - Chelsea o víkendu vyhrála na hřišti Crystal Palace 4:1, Porto zvítězilo v Tondele 2:0 - Grujič oslaví v den utkání 25. narozeniny, Maregovi (oba Porto) bude o den později 30 let - postupující se v semifinále utká s Realem Madrid, nebo Liverpoolem