Obezita je pro lidi s covid-19 riziko kvůli dalším nemocem

Praha - Nemoc covid-19 je pro obézní pacienty větším rizikem kvůli dalším nemocem, které je častěji trápí. Jde hlavně o cukrovku, vysoký krevní tlak a další onemocnění jater nebo ledvin. ČTK to řekl předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška nejsou data o obezitě běžně u pacientů do systémů, ze kterých ÚZIS tvoří statistické výstupy o nakažených, hlášena. Průměrný Čech má podle dat Českého statistického úřadu mírnou nadváhu. Trpí jí 47 procent mužů a třetina žen, obézní je každý pátý muž a 18 procent žen.

"Obezita zvyšuje pravděpodobnost přítomnosti dalších přidružených onemocnění, které riziko významně zvyšují. Zejména přítomnost kardiovaskulárních komplikací a arteriální hypertenze je pro těžší průběh infekce covid-19 výrazně riziková," uvedl Haluzík. Přispívat může také nezdravý životní styl, zejména nedostatek pohybu, častější kouření nebo nezdravá strava.

Podle přednosty OB kliniky Martina Frieda mohou být rizikovým faktorem nemoci covid-19 také plicní onemocnění nebo poruchy imunity. "V souvislosti s obezitou se některá výše uvedená onemocnění vyskytují několikanásobně častěji než u stejně staré, neobézní populace," řekl ČTK. Z prozatímních zkušeností s epidemií covid-19 podle něj logicky vyplývá, že výskyt těchto k obezitě přidružených onemocnění zhoršuje průběh a prognózu onemocnění covid-19.

Agentura AFP ve čtvrtek uvedla, že vyšší počty obézních mezi pacienty zaznamenaly například nemocnice v Paříži, Londýně nebo New Yorku. Data o tom, kolik Čechů, kteří jsou obézní, je mezi nakaženými, nejsou ÚZIS běžně hlášena. "Není ale důvod se domnívat, že to, co vychází v zahraniční na vyšších počtech pacientů, by u nás neplatilo," doplnil Haluzík.

I podle Duška je obezita, podobně jako věk, jenom jedním z rizikových faktorů. "Může být senior ve věku 65 let, úplně zdravý, běžec maratonů, a může být padesátiletý člověk, který má těžký diabetes a je více zranitelný," řekl Dušek minulý týden na tiskové konferenci.

K dnešnímu ránu bylo v Česku laboratorně potvrzeno 6437 případů, zhruba o 200 víc bylo žen. Nejvíc nemocných je ve věkové skupině mezi 45 a 54 lety (19,8 procenta) a 35 a 44 lety (17 procent). Z ohroženějších skupin lidí nad 65 let je to 9,1 procenta, nad 75 let 6,4 procenta a nad 85 let necelých pět procent.

Mezi 407 pacienty v nemocnicích potřebuje pětina vysoce intenzivní péči. Mezi 170 zemřelými bylo 35 procent lidí nad 85 let, přes 32 procent mezi 75 a 84 roky. Celkem lidé nad 65 let tvoří více než 87 procent zemřelých s covid-19. Do 35 let zemřeli dva, do 44 let devět lidí. Česká data neuvádí pohlaví zemřelých, ze zahraničních ale vyplývá, že jsou jimi častěji muži.