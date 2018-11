Praha - K uctění obětí první světové války se dnes ve 13:30 v Česku rozezní pouze zvony. Sirény, o kterých po středečním jednání vlády mluvil premiér Andrej Babiš (ANO), spuštěny nebudou. Hasiči na to nedostali požadavek z Úřadu vlády, řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Rozeznění zvonů doporučila ve středu vláda na návrh ministerstva vnitra, uvedlo ministerstvo na twitteru. "V tom materiálu byly jenom zvony, v žádném případě sirény tam nebyly," řekla dnes ČTK Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl řekl ČTK, že připomínku konce první světové války zvoněním církev chystala i bez vládního doporučení.

Zaoralová uvedla, že hasiči sirény ve 13:30 na dvě minuty 20 sekund spouštět centrálně nebudou. "My žádný požadavek z Úřadu vlády nemáme, raději jsme to ještě v pátek ověřovali, a opravdu je to nějaký informační šum," doplnila.

Sirény s výjimkou pravidelných zkoušek, které připadají na poledne první středy v měsíci, znějí výjimečně. Z pietních důvodů je hasiči zatím naposledy po celé ČR spustili na 140 sekund v srpnu na památku tří českých vojáků padlých v Afghánistánu.

Sté výročí ukončení první světové války a Den válečných veteránů si dnes lidé v Česku připomínají na mnoha místech. Na pražském Vítkově se uskutečnil pietní akt za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), památku veteránů uctili například také v Brně. Na veterány a oběti války Češi vzpomínají také při bohoslužbách a veřejných shromážděních.

Jedenáctý listopad, kdy byla v roce 1918 uzavřena dohoda o příměří na západní frontě ve válce, která získala přídomek první až po vypuknutí druhé světové války, se postupem času stal připomínkou všech válečných veteránů. Jejich symbolem je květ vlčího máku, který si lidé připevňují na oblečení. V České republice se připomíná od roku 2001.

Ministr obrany udělil 22 lidem nejvyšší resortní vyznamenání

Ministr obrany Lubomír Metnar dnes u příležitosti Dne válečných veteránů a výročí konce první světové války vyznamenal 22 lidí nejvyššími vyznamenáními svého resortu. Jsou mezi nimi lidé bojující ve druhé světové válce i vojáci zranění v novodobých zahraničních misích české armády. Do hodnosti plukovník ve výslužbě byl jmenován podplukovník ve výslužbě Jakub Matulík, který mimo jiné působil jako pozorovatel OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

Záslužný kříž ministra obrany ČR druhého stupně dostal kapitán Viktor Pattia, velitel 10. strážní roty, která střeží afghánskou leteckou základnu Bagram, kde letos v srpnu zahynuli čeští vojáci. Patia byl oceněn za to, že i po složité situaci po incidentu jednotka pokračovala v plnění úkolů. Stejné vyznamenání dostal nadporučík Daniel Píša za vynikající plnění úkolů v zahraniční operaci.

Udílení vyznamenání se dnes konalo v Národním památníku na Vítkově, vzpomínalo se i na novodobé oběti válečných konfliktů, především čtyři české vojáky zemřelé v minulých několika měsících v Afghánistánu.

Záslužný kříž ministra obrany ČR třetího stupně dostalo dnes 15 lidí především za zásluhy během druhé světové války. Čtyři z oceněných, Jan Šimčík, Lukáš Hirka, Vladimír Šupa a Ivan Vorel utrpěli zranění během novodobých misí české armády. Záslužný kříž ministra obrazy ČR třetího stupně in memoriam dostal Pravoslav Batěk, Jakub Ficel, Lydie Horálková, Jan Pavlačka a František Starý.

Ve svatovítské katedrále večer Filharmonie Hradec Králové vystoupí se skladbou Modlitba naděje od Juraje Filase, na úvod večera promluví generál Petr Pavel, biskup Václav Malý a pražský arcibiskup Dominik Duka.

V Brně pořádá armáda pietní akt na ústředním hřbitově. Na brněnském Moravském náměstí budou moci lidé jako hold veteránům zapichovat k pomníku vojáka malé dřevěné kříže.

