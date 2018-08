Řidič osobního auta zemřel 28. srpna 2018 dopoledne na Strakonicku poté, co s autem narazil do stromu. Nehoda se stala na silnici I/22, hlavním tahu z Písku na Plzeň, mezi obcemi Drahonice a Cehnice.

Praha - Počet obětí dopravních nehod v Česku vzrostl za srpen i celé prázdniny oproti loňsku zhruba o pětinu. V srpnu meziročně přibylo lidí zemřelých při haváriích o deset na 66 a za oba prázdninové měsíce o 20 na 121. ČTK to dnes na základě předběžných policejních údajů řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Na růstu počtu obětí mělo podle něj podíl horké počasí. Počet úmrtí meziročně vzrostl také za celé období od začátku roku do konce srpna, a to téměř o desetinu na 353 zemřelých.

"Samozřejmě se pod tím podepsalo teplé počasí. Ovlivnilo celý rok," uvedl Lerch. Na silnice vyrazil velký počet motorkářů a cyklistů, což se odrazilo i na počtu obětí nehod. V srpnu tvořili motorkáři a cyklisté více než třetinu všech obětí.

Řada motocyklistů zahynula podle ředitele dopravní policie, protože svůj stroj nezvládla, nebo protože jim nedali přednost řidiči aut. U cyklistů byly zase zřejmě za úmrtími mnohdy zdravotní problémy. "Cyklisté často možná přecenili své síly," řekl Lerch.

Možný vliv horkého počasí je podle něj vidět i na příčinách smrtelných nehod aut. V řadě případů totiž hrála roli únava a nepozornost řidičů, a následné přejetí vozu do protisměru.

Během prázdnin se stalo několik nehod, při nichž zemřelo více lidí najednou. V polovině července zemřeli při střetu osobního a nákladního auta na Olomoucku tři lidé a další dva byli vážně zraněni. Koncem července pak při nehodě dvou osobních aut v Třeboni zahynuli tři lidé a šest lidí bylo zraněno. V první polovině srpna u Doks na Českolipsku zemřeli po čelním střetu osobního auta a kamionu také tři lidé.

Počty obětí dopravních nehod v Česku za jednotlivé měsíce:

2017 2018 Leden 30 39 Únor 26 22 Březen 30 29 Duben 35 39 Květen 40 55 Červen 62 48 Červenec 45 55 Srpen 56 66*

*předběžné údaje

Zdroj: Policie ČR