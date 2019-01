Praha - Při dopravních nehodách loni v Česku zemřelo 571 lidí, což je o 69 víc než o rok dřív. Předběžná čísla ze Silvestra dnes pro ČTK upřesnil ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Tragická bilance je nejhorší za tři roky. V samotném prosinci se počet usmrcených proti předchozímu roku zvýšil o šest na 51. Úplné údaje o nehodách a jejich následcích dopravní policie zveřejní na tiskové konferenci 8. ledna.

Lerch dnes upřesnil předběžné a neúplné číslo ze silvestrovského odpoledne. V nemocnici podle středočeské policie zemřel řidič, který na Silvestra odpoledne sjel do rybníka Harasov na Mělnicku.

Obětí nehod za celý rok bylo naposledy více v roce 2015, kdy na českých silnicích zahynulo 660 lidí. V následujících dvou letech mrtvých ubývalo na 545 předloni a 502 v loňském roce.

Usmrcených bylo loni podle dostupných informací nejvíc v srpnu a září, kdy při dopravních nehodách zemřelo shodně 64 lidí. Nejméně obětí si vyžádal únor, bylo jich 21. Následoval březen s 28 mrtvými.

Podle organizace Besip, která v Česku koordinuje bezpečnost silničního provozu, se na negativní bilanci loňského roku nejvíce podepsaly fatální nehody motocyklistů a obětí přibylo také mezi chodci. Mezi nejčastější příčiny tragických nehod patřila nepřiměřená rychlost a nepozornost řidičů. V počtu usmrcených na milion obyvatel je ČR zhruba v průměru Evropské unie na 15. příčce, uvedl Besip.

V prosinci si nejvíce obětí podle dostupných čísel vyžádal den před Štědrým dnem, bylo jich pět. Dva lidé 23. prosince zemřeli při srážce převozové sanitky a osobního auta u obce Nové Heřminovy na Bruntálsku. Čtyřicetiletá řidička zahynula na Svitavsku po nárazu auta do stromu, 89letý řidič u Semil narazil do betonové propusti. V Brně osobní auto srazilo sedmačtyřicetiletého muže, který zemřel při převozu do nemocnice.

Úmrtí při dopravních nehodách v České republice:

Rok Počet usmrcených 2018 571 2017 502 2016 545 2015 660 2014 629 2013 583 2012 681 2011 707 2010 753 2009 832 2008 992 2007 1123

Zdroj: Policie ČR