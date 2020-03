Obětí koronaviru v Itálii 148, Kalifornie vyhlásila stav nouze

Peking/Řím - V Itálii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 41 pacientů s novým koronavirem. Oznámila to dnes podle agentury Reuters italská civilní ochrana. Počet mrtvých v zemi tak dosáhl už 148, z toho 98 v Lombardii. Celkový počet nakažených v Itálii vzrostl ze středečních 3089 na nynějších 3858. Aktuálně pozitivních případů je 3296. Šíření nákazy v nejhůře zasažené evropské zemi tak stále nevykazuje známky zpomalení, uvádí Reuters. Řím plánuje finanční balíček, jímž chce utlumit ekonomický dopad nákazy, zdvojnásobit na 7,5 miliardy eur (190,5 miliardy Kč). Guvernér amerického státu Kalifornie Gavin Newsom vyhlásil kvůli šířící se nákaze stav nouze.

Šéf italské civilní ochrany Angelo Borrelli řekl, že z původně infikovaných se za posledních 24 hodin 414 zcela vyléčilo. Předchozí den bylo takových pacientů 276.

Epidemie je v Itálii nejhorší v severních regionech, ale mezitím už byla potvrzena ve všech 20 oblastech. Jenom severoitalská Lombardie s hlavním městem Milánem dnes hlásila nárůst obětí na 98 ze středečních 73. Itálie je třetí nejhůře zasaženou zemí novým koronavirem na světě - po Číně a Jižní Koreji.

Italské ekonomice hrozila recese už před rozšířením koronaviru v zemi. Nákaza paralyzovala ekonomickou činnost zejména na severu země, kde sídlí velké společnosti jako Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Jen Lombardie se podílí na hrubém domácím produktu (HDP) Itálie 22 procenty.

Podrobnosti o stimulačním balíčku, který bude muset schválit parlament, budou zveřejněny příští týden, informoval ministr financí Roberto Gualtieri. Opatření budou mimo jiné zahrnovat pozastavení splátek půjček podnikům, které se ocitnou v problémech, mimořádné finanční zdroje pro zdravotnictví a podporu příjmů, napsala agentura Bloomberg. Podle některých kritiků ve vládním plánu chybí opatření, která by podnítila větší soukromé investice.

Vlivem těchto mimořádných výdajů by Řím překročil rozpočtový veřejných financí, který se řídí unijními rozpočtovými pravidly, o 6,35 miliard eur, což představuje 0,35 procentního bodu HDP. Itálie už jedná s Evropskou komisí a žádá po ní ohledně rozpočtu flexibilitu.

Koronavirus má v Číně 3000 obětí, ve škole nejsou stamiliony žáků

Počet obětí nového typu koronaviru již v pevninské Číně přesáhl 3000 a nakažených je přes 80.400. Některé země ve snaze zabránit šíření nákazy uzavírají školy, jiné zamezují vstupu lidí ze zemí, kde se infekce vyskytuje. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) uvedlo, že aerolinky provozující osobní leteckou přepravu by kvůli epidemii mohly přijít o 63 miliard až 113 miliard dolarů. Úřady v Česku evidují 12 nakažených, v zemi za dnešek přibyli čtyři nemocní.

V pevninské Číně, do které se nepočítají autonomní Hongkong a Macao, ve středu počet nově nakažených stoupl o 139, tedy o něco výrazněji než za úterý.

Jižní Korea dnes evidovala 322 dalších případů infekce, celkem se nakazilo už skoro 6100 lidí a 37 nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, podlehlo. Armáda USA potvrdila, že mezi nakaženými jsou dva příbuzní vojáků v Jižní Koreji. Úřady kvůli nárůstu počtu nemocných vytvořily "zónu zvláštní péče" v okolí města Kjongsan. Lidé nemají do tohoto města jezdit a budou do něho poslány hygienické potřeby. Severokorejský vůdce Kim Čong-un v dopise určeném jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi vyjádřil naději, že Soul se s šířením nového koronaviru vypořádá.

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (OSN) oznámila, že kvůli uzavření škol zůstalo doma na 290,5 milionu žáků a studentů ve 22 státech, celonárodně ve 13 zemích. Například v Itálii, kde se nakazilo přes 3000 lidí ze všech regionů, dnes začaly desetidenní prázdniny pro 8,5 milionu žáků a studentů. Všechny školy se v moderních dějinách Itálie uzavřely poprvé, nestalo se tak ani za druhé světové války. Írán oznámil, že vzdělávací instituce zatím zůstanou zavřené a otevřou až po perském novém roce Nourúz 20. března. Řecké úřady dnes nařídily zavřít na 48 hodin část škol v zemi. UNESCO chce na mimořádném zasedání příští týden jednat o možnostech, jak zajistit výuku i pro děti, které nyní do škol nemohou.

Mezi země, kde se koronavirus nově objevil, se zařadila Bosna a Jihoafrická republika. Ve Švýcarsku nemoci podlehl první pacient, šlo o 74letou chronicky nemocnou ženu. Řecko informovalo o dalších 21 nemocných, počet nakažených stoupl na 31. Kromě škol budou na dva dny zavřená divadla, kina a sportovní centra ve třech provinciích na západě země.

V Německu od středy přibylo dalších více než sto případů nákazy koronavirem, celkem jich úřady zaznamenaly asi 350. Ministerstvo zdravotnictví očekává, že epidemie teprve dosáhne vrcholu. Svaz německého průmyslu (BDI) kvůli šíření koronaviru varoval, že hrozí, že se růst největší evropské ekonomiky zastaví.

Sdružení IATA se ztrátou 63 miliard dolarů počítá v případě, že nevzroste počet zemí s více než 100 případy onemocnění, a v situaci, kdy se po prudkém poklesu příjmů relativně rychle dospěje k původním hodnotám. Hlavní ekonom IATA Brian Pearce upozornil, že tak rozsáhlému propadu příjmů odvětví naposledy čelilo za globální finanční krize v roce 2009.

Od dnešního dne je přerušené letecké spojení ČR se severoitalskými regiony a Jižní Koreou. Vládou nařízený zákaz se dotkl asi pěti desítek letů týdně. Už dříve vláda na neurčito zastavila přímé lety do Číny.

Palestinské úřady kvůli obavám z koronaviru nařídily uzavřít chrám Narození Páně v Betlémě, který každoročně navštěvují miliony turistů.

Ve Francii, Belgii i Nizozemsku je více nakažených

Ve Francii na nemoc způsobenou novým typem koronaviru zemřeli další dva lidé, a počet obětí tak vzrostl na šest. Přítomnost viru se v zemi potvrdila už 377 lidí, informovala dnes s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví agentura AFP. Počet lidí, kteří se nakazili koronavirem, vzrostl také v Nizozemsku a Belgii.

Ve Francii se za středu počet nakažených zvýšil o 92, což je největší nárůst počtu případů od začátku výskytu viru v zemi. V Belgii vzrostl počet potvrzených případů o 27 na celkových 50. V Nizozemsku se počet případů nákazy za jediný den více než zdvojnásobil. Je jich už 82. Ve středu bylo potvrzených nakažených ještě 38.

Na rozdíl od Belgie a Nizozemska si ve Francii nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, vyžádala i mrtvé. Dnes ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dva nové mrtvé, a celková bilance tak vzrostla na šest. Nakažení jsou ve Francii po dnešku už ve všech regionech evropské části země.

Británie stupňuje boj proti koronaviru, má prvního mrtvého

Británie dnes ohlásila první oběť nemoci, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Starší člověk se virem nakazil přímo v Británii a už před tím byl nemocný, informovaly místní zdravotnické úřady. Nakažených je v zemi k dnešnímu dni 115. Mluvčí britské vlády dnes podle agentury Reuters řekl, že se virus pravděpodobně ještě "významně" rozšíří. Boj proti koronaviru dnes vstoupil do druhé ze čtyř fází vládního "akčního plánu".

"S lítostí oznamuji, že pacient z Anglie, u kterého testy potvrdily přítomnost koronaviru, zemřel na nemoc COVID-19," uvedl hlavní zdravotnický poradce vlády Chris Whitty. Muž byl podle něj "starší", nakazil se přímo v Británii a už dříve byl nemocný.

Britská vláda v úterý představila plán boje proti šíření infekce, který rozděluje postup úřadů do čtyř fází. Z počátečního stádia, ve kterém je cílem nákazu zcela zastavit, se nyní situace posouvá do "zdržovací" fáze. V ní už mohou přijít drastičtější kroky jako zavírání škol a rušení velkých společenských akcí.

Podle mluvčího premiéra Borise Johnsona Británie očekává, že se epidemie pravděpodobně "významně" rozšíří. Ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes varoval, že nejbližší týdny budou pro Británii náročné. Vláda ale podle něj zatím zmíněná omezení neplánuje, zároveň prý uvažuje o poskytnutí dodatečné podpory osobám, na které se nevztahují předpisy o vyplácení nemocenských dávek.

Hlavní zdravotnický poradce vlády Whitty na zasedání poslaneckého výboru prohlásil, že země se "převážně" ocitá ve druhé fázi akčního plánu, ačkoli se stále uplatňují některé aspekty počátečního přístupu. Preventivní opatření prý budou v nejbližší době posílena, mohla by zahrnovat "společenské změny".

Britské úřady dnes evidovaly 115 případů nákazy novým koronavirem, jehož výskyt se v zemi poprvé potvrdil na konci ledna. Podle Whittyho je "velmi pravděpodobné", že některé místní případy už nemají přímou spojitost s děním v zahraničí.

S rostoucím počtem pozitivních testů přichází z Británie, podobně jako tomu bylo u jiných zemí, množství fotografií vyprázdněných regálů v supermarketech. "Snímky ukazují, že na poličkách v obchodech chybí velká balení vody, těstoviny, chléb a desinfekční gely," popisuje situaci BBC.

Mezi nově ohlášenými nakaženými je zaměstnanec banky HSBC, v jejíž londýnské centrále pracuje podle agentury Bloomberg na 10.000 lidí. Část budovy ve čtvrti Canary Wharf byla dnes evakuována kvůli "hloubkovému čištění". Zaměstnanec se nedávno vrátil z cesty po Číně a podle agentury Bloomberg je prvním známým případem nemoci COVID-19 v řadách velkých bankovních pracovišť v Londýně.

Kalifornie vyhlásila stav nouze

Guvernér amerického státu Kalifornie Gavin Newsom vyhlásil kvůli šířící se nákaze novým typem koronaviru stav nouze. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Kalifornie dosud eviduje 53 případů infekce a jednoho mrtvého. Senát USA dnes schválil mimořádný finanční balíček pro boj s nákazou. Stát New York oznámil značný nárůst nových případů, první nakažené oznámilo Tennessee.

Vyhlášení stavu nouze umožní úřadům rychleji přijímat a podnikat opatření v boji proti koronaviru a otevírá Kalifornii přístup k federálním zdrojům. Newsom v prohlášení zdůraznil, že stav nouze nevyhlásil kvůli přístupu k federálním financím, ale kvůli rozšíření možností v postupu proti nákaze.

Senátem dnes téměř jednomyslně prošlo mimořádné rozpočtové opatření, které vyčleňuje 8,3 miliardy dolarů (188,6 miliard korun) na boj s koronavirem. Finanční balíček již ve středu schválila Sněmovna reprezentantů. Nyní tak zamíří k prezidentu Donaldu Trumpovi, který by jej měl podepsat do konce týdne.

Kalifornie ve středu ohlásila první oběť nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje. Šlo o 71letého muže, jenž se nedávno plavil na obří výletní lodi Grand Princess. Ta nyní musí čekat nedaleko kalifornského pobřeží, dokud lékaři neotestují všechny lidi na palubě. Koronavirus se tam u nikoho zatím neprokázal, nicméně několik desítek lidí vykazuje symptomy nákazy.

Grand Princess provozuje společnost Carnival, jejíž loď Diamond Princess japonské úřady v únoru poslaly kvůli výskytu koronaviru do karantény. Nakazily se tam tehdy stovky pasažérů a šest jich zemřelo. Grand Princess má kapacitu 2600 cestujících a 1150 členů posádky.

O uplynulém víkendu stav nouze vyhlásily státy Florida a Washington. Stát Washington patří v USA k nejpostiženějším, neboť s výjimkou jedné oběti z Kalifornie jsou všechny případy úmrtí hlášeny odtud. Místní úřady čelí tlaku, aby uzavřely školy, zrušily velké akce a zabránily tak dalšímu šíření nákazy.

Ve státu New York se dnes zdvojnásobil počet nakažených z původních 11 na 22. Informoval o tom guvernér Andrew Cuomo s tím, že nárůst případů je spojen s vyšším počtem testovaných osob. "Čísla ještě porostou," prohlásil. Starosta města New York Bill de Blasio uvedl, že největší překážkou v boji s nákazou je nedostatek testů na koronavirus.

Americké úřady očekávají, že novému viru v USA podlehne maximálně jedno procento nakažených, tedy stejný počet jako u sezonní chřipky. To je daleko méně, než jaký odhad uváděla Světová zdravotnická organizace (WHO), jež hovořila o údaji 3,4 procenta. Podle náměstka amerického ministerstva zahraničí Bretta Giroira se totiž nakazí větší počet lidí, než jsou schopny úřady zaevidovat. Většina z nich se však vyléčí, aniž by se u nich koronavirus prokázal. Údaj WHO kritizoval ve středu Trump s tím, že mu přijde nesprávný podle jeho intuice. WHO však svoje údaje zakládá výlučně na potvrzených případech.

USA aktuálně evidují jedenáct obětí koronaviru a přes 160 nakažených.