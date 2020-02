Obětí koronaviru je přes 2000, Čechy dle Babiše nákaza neohrožuje

ČTK/AP/Jae C. Hong

Cestující opouští výletní loď Diamond Princess kotvící v japonském přístavu Jokohama (snímek z 19. února 2020). ČTK/AP/Jae C. Hong

Peking/Tokio - Počet obětí nemoci COVID-19 způsobené novým typem koronaviru přesáhl v pevninské Číně hranici 2000. Nové úmrtí, v pořadí šesté mimo pevninskou Čínu, dnes zaznamenala také čínská zvláštní administrativní oblast Hongkong. Nakažených je po celém světě již přes 75.000, většinu z nich eviduje nejhůře zasažená provincie Chu-pej. Čínský vicepremiér Sun Čchun-lan prohlásil, že se snaha o kontrolu nemoci v regionu zlepšuje, situace je však nadále vážná. Podle premiéra Andreje Babiše nejsou Češi virem ohroženi.

Za úterý přibylo v pevninské Číně 1749 nových případů nákazy, což je méně než 1886 případů v pondělí a zároveň nejméně od 29. ledna. Jedná se o druhý den po sobě, kdy se počet nově nakažených hlášený čínskými úřady snížil. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale již dříve upozornila, že je brzy na to usuzovat, že je epidemie na ústupu.

Japonské úřady začaly pouštět první cestující z lodi Diamond Princess, která je již dva týdny v karanténě v přístavu Jokohama a je současným největším ohniskem nákazy mimo Čínu. Vylodění umožnily těm, u nichž se koronavirus neprokázal, a kteří nepřišli s nakaženými do kontaktu. Japonsko však zároveň potvrdilo dalších 79 infikovaných na palubě, celkem se tak koronavirus rozšířil na 621 lidí. Několik zemí včetně Itálie, Izraele či Kanady se chystá v příštích dnech z lodi evakuovat svoje občany. Dnes tak učinila Jižní Korea a před několika dny také USA.

Poslední cestující se dnes vylodili z americké výletní lodi MS Westerdam, která už téměř týden kotví na jihu Kambodže. Plavidlo dříve odmítlo přijmout pět zemí kvůli obavě, že je dalším ohniskem koronaviru. Kambodžské úřady dnes prohlásily, že se u žádného z pasažérů nákaza neprokázala. Dříve se však koronavirus potvrdil u Američanky, která po vylodění cestovala přes Malajsii do USA. Na palubě MS Westerdam zůstávají stovky členů posádky, které lékaři dále na nákazu testují.

Prudký nárůst nových případů ohlásila Jižní Korea. Úřady tam ohlásily 20 nově nakažených, 16 z nich se přitom infikovalo od jediné postarší pacientky z města Tegu, která v posledních týdnech přišla do kontaktu se stovkami lidí. V nedávné době však necestovala do zahraničí. Celkový počet nakažených v této asijské zemi vystoupal na 51.

Podle WHO zatím nejsou žádné případy nákazy v Severní Koreji, což potvrdily i místní úřady. Některá jihokorejská média informovala, že se koronavirus v KLDR již objevil a několik lidí mu dokonce podlehlo, nicméně vláda informace o nich tají. Podle agentury Reuters však nelze tyto zprávy nezávisle ověřit.

Írán oznámil první dva případy nákazy v centrální provincii Kom. Místní ministerstvo zdravotnictví neuvedlo, jaké jsou nakažení národnosti. Doplnilo však, že podezření na nákazu panuje také u několika dalších lidí. Írán je po Spojených arabských emirátech druhou blízkovýchodní zemí, kde se virus objevil.

WHO považuje za předčasné úvahy o tom, že by koronavirus ohrozil konání olympijských her v Tokiu, jež mají začít v červenci. Také Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i pořadatelé v uplynulých týdnech opakovaně ujišťovali, že epidemie hlavní sportovní událost roku neohrozí.

Němečtí výrobci sportovního oblečení Adidas a Puma se přidali k dalším společnostem, jež varují před negativními dopady nákazy na jejich podnikání. Důvodem je především uzavření mnohých čínských prodejen a menší počet nakupujících Číňanů v zahraničí.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že čeští občané v současnosti nejsou epidemií koronaviru ohroženi. Neočekává ani výrazné dopady na české hospodářství, před kterými varují někteří ekonomové, a to i proto, že český vývoz do Číny je relativně nízký. Česko zatím výskyt nového koronaviru nezjistilo.