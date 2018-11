Liberec - Studenty i další bojovníky za svobodu a demokracii si dnes v Liberci připomněly desítky lidí. V mrazivém počasí přítomní položili květiny a zapálili svíčky u Památníku obětem komunismu v Jablonecké ulici. Zazněla i kritika na adresu premiéra Andreje Babiše. Rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina zavzpomínal na 17. listopad 1989, kdy se jako mladý asistent na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy zúčastnil pochodu studentů a dostal ránu obuškem.

"Byl jsem osloven studentskou komorou Rady vysokých škol, zda bych nepodpořil návrh Karla Raise a dalších poslanců na změnu názvu a doplnění dnešního dne o Mezinárodní den studentstva. Interpretace tohoto svátku před rokem 1989 byla trochu jiná, nicméně je paradoxní, že zatímco ve světě se tento svátek slaví, u nás není zmíněn, takže jsem se rozhodl, že tento návrh studentů podpořím," řekl Brzezina. Připomněl, že Mezinárodním dnem studentstva si svět připomíná události, které se staly na českých vysokých školách od 28. října do 17. listopadu 1939. Byl vyhlášen o dva roky později v Londýně.

Od památníku zhruba o půl hodiny později vyrazil pietní pochod proti zapomínání přes centrum Liberce k tramvajové zastávce "Rybníček - René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77" v Tatranské ulici, kde následoval studentský happening. Studenti připomněli minulost spojenou se 17. listopadem. Potlesk sklidil někdejší poradce prezidenta Václava Havla, filozof, bývalý univerzitní pedagog a čestný občan Liberce Jan Šolc, když řekl: "Je zima od nohou, ale sluníčko už vyšlo, to je ohromná symbolika. Pořád se mluví o tom, jestli jsme v tom 38. měli bojovat nebo ne. To je hezká debata, ale bojovat musíme teď. Je nepředstavitelné, aby Andrej Babiš po všem, co o něm víme, nadále setrval ve své funkci."

Zklamání nad vývojem v zemi vyjádřila při dnešní pietní akci v Liberci v rozhovoru pro ČTK také bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Dagmar Helšusová. Sama 17. listopad 1989 prožila v libereckém Šaldově divadle. "Byli jsme tak úžasně naivní, ale bylo to krásný. A teď jsem rozčarovaná z toho, jak mají lidé krátkou paměť. Jak jim vyhovuje populismus, ale to je asi v celosvětové společnosti," řekla Helšusová.

"Překvapivé ale je, že jsme skutečně schopni do čela státu postavit estébáka a nedivit se tomu, zvolit si za prezidenta člověka, který používá sprostá slova, před kamerou se válí jako doma na gauči u televize a o novinářích říká neuvěřitelné věci. Když si vzpomenu, co vytýkali Václavovi Havlovi, co má na hradě za kamarády, jak se ani obléknout neumějí. A dneska všichni mlčíme, co má prezident na Hradě? To je divný. Posunuli jsme se zase k zvláštnímu mlčení. I když ne všichni. Určitě se zase zvednou lidé, kterým to není jedno, a doufám, že jich přibude," dodala bývalá ředitelka liberecké knihovny.

Leona Vacková dr