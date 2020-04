Obětem domácího násilí by mohli pomáhat i poštovní doručovatelé

Praha - Obětem domácího násilí by mohli začít v době nouzového stavu pomáhat i poštovní doručovatelé a kurýři. Při předání zásilky by mohli nabídnout pomoc. Plán dnes na tiskové konferenci představily šéfka vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava Marvánová Vargová a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Organizace na pomoc ohroženým osobám upozorňují na to, že v čase mimořádných opatření může násilných výpadů za dveřmi bytů přibývat.

Podle šéfky výboru jsou kurýři a doručovatelé v době omezeného pohybu jedni z mála, kteří se s oběťmi mohou potkat. "Nechceme z nich dělat zasahující policisty a terapeuty, ale jsou v kontaktu s lidmi. Mohou se jich zeptat, jestli jsou v pořádku, nepotřebují pomoc, mají někoho, kdo jim pomůže," uvedla šéfka výboru. Podle ní se zapojí Česká pošta a šest dopravců. Jejich pracovníci dostávají pokyny, jak se dá případ domácího násilí rozpoznat a jak by se mělo postupovat.

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Nemusí být jen fyzické, ale je také psychické, sexuální či ekonomické. Obětí jsou většinou ženy. Výpadům pak často přihlížejí i děti.

Podle návodu by si doručovatelé měli při předávce zásilek všímat třeba toho, zda z bytu není slyšet křik a příjemci nemají modřiny. Otázky by měli případně položit tak, aby se na ně dalo odpovědět jen slovem ano či ne, nebo kývnutím. Rozhovor by tak nebyl dlouhý.

Organizace Rosa na pomoc týraným ženám letos od poloviny března do poloviny dubna přijala ve srovnání se stejným loňským obdobím dvojnásobek volání. Délka hovorů se ztrojnásobila. Rosa i další organizace proto posílily krizové linky, ale také internetové poradny či chat. K dispozici je i mobilní aplikace Bright Sky. Obětem pomůže vyhodnotit jejich situaci, nabídne rady a kontakty, bezpečné uložení snímků i spojení na policii. Digitální stopu není možné vysledovat.

Podle údajů z národního plánu prevence domácího násilí, který zahrnuje opatření do roku 2022, přichází kvůli domácím útokům Česko ročně zhruba o 14,5 miliardy korun. Největší část z této sumy představují ztráty kvůli pracovní neschopnosti a výdaje na léčbu obětí, a to asi 13 miliard. Úřad vlády situaci analyzoval v roce 2017. Podle autorů analýzy celkové náklady ale nezahrnují výdaje obětí a také jejich psychickou újmu, takže spočítané ekonomické dopady jsou ještě podhodnocené.