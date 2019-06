Obě volejbalové reprezentace hrají předposlední kolo EL venku

Záporoží/Humenné (Slovensko) - Obě české volejbalové reprezentace se v dnešním předposledním kole skupin Evropské ligy představí venku a potřebují bodovat, aby si udržely naději na Final Four. Muži obhajují z loňska stříbro, ženy bronzové medaile.

Svěřenci Michala Nekoly mají po čtyřech zápasech tři výhry a osm bodů, o jeden tak zaostávají za lídrem skupiny C Běloruskem. Dnes nastoupí v 19:00 SELČ na Ukrajině, která má jen o bod méně.

Reprezentační tým žen pod vedením řeckého kouče Jannise Athanasopulose má bilanci 2:2 a sedm bodů, vedoucí Ukrajina posbírala o dva více. Dnes volejbalistky hrají od 20 hodin v Humenném proti Slovensku, kterému doma v Brně podlehly 2:3.

Do Final Four postoupí jen vítězové tří skupin. Poslední kolo se bude hrát v sobotu. Evropská liga žen vyvrcholí v Chorvatsku, mužské Final Four bude hostit Estonsko, které v loňském finále porazilo Čechy v Karlových Varech.