Obě komory amerického Kongresu schválily zákona na větší regulaci zbraní

Washington - Obě komory amerického Kongresu schválily zákon o větší regulaci prodeje a držení zbraní, který vypracovala skupina demokratických a republikánských senátorů. Zákon nyní zamíří k podpisu k prezidentovi Joeovi Bidenovi. Jak napsala agentura Reuters, jde o nejvýznamnější normu týkající se zbraní přijatou v USA za minulých třicet let.

Zákon zpřísňuje prověřování nejmladších zákazníků nakupujících zbraně, rozšiřuje omezení týkající se pachatelů domácího násilí a vyčleňuje finance na podporu duševního zdraví či bezpečnosti ve školách.

Ve Sněmovně reprezentantů dnes návrh zákona prošel poměrem 234 ku193 hlasům. Ke 220 demokratům se připojilo 14 republikánů.

O den dříve text schválil Senát, kde ho podpořilo 65 senátorů. Pro bylo všech 50 demokratů a 15 republikánů, proti hlasovalo 33 senátorů.

Podle šéfa demokratických senátorů Chucka Schumera se jedná o "krok správným směrem", který byl ještě před několika měsíci nepředstavitelný. Opatření podpořil i lídr republikánských senátorů Mitch McConnell, ačkoliv pro text hlasovala méně než třetina jeho spolustraníků.

Iniciativa zákonodárců z obou nejvýznamnějších amerických stran vznikla po útoku na školu v texaském Uvalde, kde 24. května zabil 18letý střelec 21 lidí.

K větší regulaci vyzýval prezident Biden. "Díky (novému zákonu) budou děti ve školách a komunity ve větším bezpečí," uvedl. Sněmovnu reprezentantů vyzval, aby zákon rychle projednala a poslala mu ho k podpisu.

Návrh zákona umožní například přísnější kontrolu při prodeji zbraní lidem do 20 let. Balíček ale neobsahuje důraznější regulaci, po které volá Demokratická strana, jako je zákaz útočných pušek či prověřování všech nákupů střelných zbraní.

Senát schválil opatření ve stejný den, kdy nejvyšší soud zrušil 100 let starý zákon státu New York, který reguloval skryté nošení zbraní na veřejných místech. K skrytému nošení pistole na veřejnosti stát požadoval licenci a uvedení důvodu. To se nelíbilo dvěma stěžovatelům, kterým dal soud, v jehož sestavě převažují konzervativci, za pravdu.