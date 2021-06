Obě koalice podle Kantaru dál vedou nad ANO, uspěla by i Přísaha

Praha - Volby do Sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 26 procenty před koalicí Spolu s 21,5 procenta. Vládní ANO by podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi bylo podobně jako v dubnu třetí s 20 procenty.

Do Sněmovny by se dostalo spolu s SPD (deset procent) a KSČM (5,5 procenta) nově ještě hnutí Přísaha, které vede bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. V porovnání s dubnovým šetřením získalo o 2,5 procentního bodu navíc. "Sbírá voliče především hnutí ANO a SPD, mezi nevoliči a částečně i mezi Piráty," uvedl v Otázkách Václava Moravce k posunu analytik Kantaru Ondřej Ryboň.

Vládní ČSSD by podobně jako podle dubnového šetření skončila mimo dolní komoru se třemi procenty a až za uskupením Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, které by podle modelu získalo čtyři procenta hlasů.

Koalice Pirátů a Starostů by podle modelu získala o jeden procentní bod méně než v dubnu, stejně jako ANO a ČSSD. Naopak u koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, se podpora nezměnila. SPD ztratila dva procentní body podpory ve prospěch Přísahy, "která těm přeskakujícím připadne věrohodnější, sympatičtější, z komplexnějším protikorupčním programem," uvedl analytik. Komunisté si o půl procentního bodu polepšili, stejně jako Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky.

KSČM se podle jejího předsedy Vojtěcha Filipa, který na sjezdu strany hodlá rezignovat na stranickou funkci, podařilo propad zastavit. Ryboň upozornil na to, že strany jako KSČM a KDU-ČSL získaly od minulých sněmovních voleb velmi málo nových voličů na rozdíl od Pirátů, Starostů a Přísahy. K těmto třem seskupením a SPD se podle analytika odklonila část voličů ANO. Voliči ČSSD přecházeli nejčastěji k Pirátům, Starostům a ANO. Mezi nevoliče se nově zařadili nejčastěji bývalí příznivci KSČM a SPD, nejméně voliči TOP 09, dodal Ryboň.

Průzkum se uskutečnil mezi 10. a 28. květnem, do volebního modelu byly zahrnuty názory 919 voličů. Autoři průzkumu upozorňují, že statistická chyba činí 1,1 až tři procentní body.