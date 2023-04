Obě české posádky nedokončily v Chorvatské rallye hned první rychlostní zkoušku

Záhřeb - Pro obě české posádky skončila první etapa Chorvatské rallye hned v úvodní rychlostní zkoušce. Jak Erika Caise, tak Filipa Kohna zastavily dnes ráno nehody.

Cais se po výjezdu ze zatáčky dostal do smyku, zadní části vozu vyjel mimo trať a sjel s vozem Škoda Fabia pozadu několik metrů do strže. Z incidentu pilot bojující o co nejlepší umístění v kategorii WRC2 vyvázl bez zranění.

"Bohužel jsme nemohli vyjet, takže jsme čekali na odtahovku a už jsme nestihli start další rychlostní zkoušky. V sobotu nastoupíme do dalších rychlostních zkoušek. Hlavní ale je, že se posádce nic nestalo a auto má také jenom kosmetické poškození," uvedl v tiskové zprávě šéf týmu Orsák Rallysport Jaroslav Orsák.

Do cíle první erzety nedojel ani Kohn, jenž chtěl nasbírat body v kategorii WRC3. Svému Fordu Fiesta urazil kolo.

Po třech z osmi dnešních erzet vedl Belgičan Thierry Neuville ze stáje Hyundai. Ta chce v Chorvatsku uctít svého irského jezdce Craiga Breena, který zahynul minulý týden při testování právě na čtvrtou soutěž letošního mistrovství světa.