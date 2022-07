Obě české mílařky postoupily na MS do semifinále, Švábíková a Juška vypadli

Eugene (USA) - Obě české reprezentantky postoupily na atletickém mistrovství světa do semifinále závodu na 1500 metrů. Kristiina Mäki se z rozběhu kvalifikovala přímo, Diana Mezuliáníková díky času. V kvalifikaci na šampionátu v Eugene naopak neuspěli dálkař Radek Juška, finalista MS 2015 a 2017, a tyčkařka Amálie Švábíková.

Na ženské patnáctistovce bude mít Česko stejně jako na loňských olympijských hrách dvojnásobné zastoupení v semifinále. Mäki, která to v Tokiu díky českému rekordu dotáhla až do finále, se v rozběhu silným finišem protlačila na poslední postupovou šestou příčku. "Bylo to hrozně těžké na nějakou taktiku, furt se zpomalovalo, zrychlovalo, kopaly jsme se tam. To je rozběh," popisovala České televizi vývoj závodu.

Chtěla se dopředu posouvat dříve. "Zrychlovala jsem už někde na třístovce, ale měla jsem tam různé kolize. Pak to zbylo na poslední stovku, což není úplně dobré, ale naštěstí to vyšlo," dodala česká běžkyně s finskými kořeny.

Mezuliáníková finišovala v závěrečném rozběhu na osmé příčce, ale tento běh byl nejrychlejší, takže se sezonním maximem 4:06,55 zařadila na páté místo ze šesti postupových časů. Stejně jako Mäki ji v noci ze soboty na neděli českého času čeká semifinále. "Myslela jsem si, že to stačit nebude. Tohle je samozřejmě super," radovala se.

Juška při návratu na vrcholnou akci nepřidal třetí finálovou účast na mistrovství světa. V kvalifikaci se po dvou přešlapech dostal do složité situace. Ve třetím pokusu měl naopak velký nedošlap a 787 centimetrů stačilo jen na čtrnácté místo. Od finále ho dělila dvě místa a šest centimetrů. "Nemám k tomu co říct. Neprodal jsem to, na co jsem měl," litoval. V úvodních pokusech se nedokázal vyrovnat s rychlým sektorem na stadionu Hayward Field. "Asi jsem to podcenil. Začátečnická chyba pro starého mazáka," dodal devětadvacetiletý dálkař. V kvalifikaci po třech přešlapech vypadl i obhájce titulu

Švábíková na rozdíl od MS 2017 překonala v kvalifikaci svou základní výšku 420 centimetrů, ale na 435 centimetrech už neuspěla a rychle bylo rozhodnuto o jejím vyřazení. Zůstala daleko za svým osobním rekordem 460 centimetrů z letošní Zlaté tretry. Na postup nakonec stačilo zdolat 435 centimetrů s čistým zápisem, ve finále bude patnáct tyčkařek. Švábíková skončila šestadvacátá.

Roli favorita stovky v úvodním kole této disciplíny potvrdil Fred Kerley, který v rozběhu prolétl rovinku za 9,79 sekundy. Jen o desetinu pomalejší byl ve svém běhu jiný Američan Trayvon Bromell. Pod deset sekund se v rozběhu dostalo celkem sedm sprinterů. Olympijský vítěz Marcell Jacobs si vyrovnal sezonní maximum 10,04 a postoupil přímo ze druhého místa ve svém běhu.

Suverénně absolvoval koulařskou kvalifikaci světový rekordman Ryan Crouser. Na domácím stadionu prvním pokusem zapsal 22,28 metru, čímž o více než metr překonal předepsaný limit 21,20 metru. Český rekordman Tomáš Staněk na světový šampionát neodcestoval, po zranění kotníku se koncentruje na ME.

Olympijský vítěz Tamberi se na MS protrápil kvalifikací, ale postoupil

Olympijský vítěz Gianmarco Tamberi se na mistrovství světa protrápil kvalifikací výškařů. Dvakrát se ocitl na pokraji vyřazení, ale nakonec postoupil z jedenácté příčky. Do pondělního finále se dostalo třináct výškařů, stačilo skočit 225 ccm s čistým zápisem.

Tamberi ale už na 225 centimetrech dvakrát zaváhal a musel se zachraňovat. Ani jeho třetí pokus zdaleka nebyl suverénní, laťka se dlouho chvěla, ale zůstala na stojanech. Pak třicetiletý Ital dvakrát shodil i na 228 centimetrech, které potřeboval překonat. Tentokrát napotřetí předvedl svůj nejlepší pokus v kvalifikaci a zajistil si finále.

"Jsem rád alespoň za to, že jsem se od prvního do posledního skoku zlepšoval, protože začátek byl otřesný a pak to krůček po krůčku bylo o něco lepší. Pořád ne dobré, ale trochu lepší. Takže doufám, že začnu od toho posledního skoku a budu se zase zlepšovat," řekl Tamberi směrem k finále.

Problémy v kvalifikaci trochu očekával. "I když nejsem spokojený s technikou, jsem šťastný, že jsem ve finále a třeba v pondělí něco ukážu. Podíváme se dneska na video a pokusíme se zjistit, co nefunguje," plánoval výškař, kterému světový titul pod širým nebem chybí ve sbírce trofejí. O další výšku se dnes už pokoušet nemusel. Limit byl sice 230 centimetrů, ale tam se už nepokračovalo.

Druhý olympijský vítěz z Tokia a obhájce světového titulu Mutaz Issa Baršim z Kataru si na rozdíl od Tamberiho počínal suverénně a s dalšími třemi výškaři se podělil o první pozici. V kvalifikaci uvízl bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa Hamish Kerr. Pětadvacetiletý Novozélanďan zapsal jen 225 centimetrů a šampionát pro něj skončil. Nakonec byl první pod čarou, o postup ho připravilo jedno zaváhání na 221 centimetrech.

Na večerní loučení se může chystat třináctinásobná mistryně světa Allyson Felixová, která by měla být v americké sestavě smíšené štafety na 4x400 metrů. Do rozběhu nenastoupila, ale i bez ní kvarteto USA postoupilo z prvního místa časem 3:11,75.

Kvalifikaci kladivářů vyhrál čtyřnásobný mistr světa Polák Pawel Fajdek, který hodil 80,09 metru a jako jediný překonal osmdesátimetrovou hranici. Ze třetího místa se kvalifikoval jeho krajan olympijský vítěz Wojciech Nowicki (79,22).

První čeští atleti se v kvalifikacích a rozbězích představí až ve večerním programu. Před nimi absolvuje od 22:10 SELČ chodkyně Eliška Martínková závod na 20 kilometrů.

Smíšenou štafetu na MS vyhrála Dominikánská republika, USA s Felixovou mají bronz

Zlaté loučení historicky nejúspěšnější atletky Allyson Felixové se nekonalo. Smíšenou štafetu na 4x400 metrů na mistrovství světa v Eugene vyhrála Dominikánská republika před Nizozemskem. Domácí kvarteto Spojených států amerických, za které běžela Felixová ve finále druhý úsek, se v cílové rovince propadlo na třetí příčku.

Publikum na stadionu Hayward Field jásalo, když šestatřicetiletá hvězda převzala od Eliji Godwina štafetový kolík. V úvodu svého úseku sedminásobná olympijská vítězka pláchla ostatním, ale pak ji dotáhla reprezentantka Dominikánské republiky Marileidy Paulinová, stříbrná olympijská medailistka z hladké čtvrtky z loňského Tokia.

Vernon Norwood znovu vypracoval pro americkou štafetu znatelný náskok, jenže finišmanka Kennedy Simonová neodolala tlaku dominikánské rivalky Fiordalizy Cofilové a na šachovnici podlehla i mohutně finišující Femke Bolové. Díky famózní překážkářce Bolové bylo Nizozemsko jen osm setin od zlata.

Vítězná Dominikánská republika se časem 3:09,82 zařadila na druhé místo historických tabulek v této mladé disciplíně. Za světovým rekordem výběru USA z mistrovství světa 2019 zaostala o 48 setin. Pro Felixovou je bronz devatenáctým cenným kovem z mistrovství světa, na němž startovala podesáté. Má rekordních třináct zlatých, tři stříbrné a nyní i tři bronzové medaile.

"Bylo to speciální běžet poslední závod před domácím publikem. A úžasné. Dceru jsem měla na tribuně," řekla Felixová, jež během kariéry vybojovala také jedenáct olympijských medailí. "Budu si navždy vážit téhle noci, zůstane mi spousta vzpomínek, ale je čas na další fázi života," dodala.

Světový titul na 20 kilometrů chůze má Peruánka Garcíaová, Martínková byla 21.

První zlatou medaili na atletickém mistrovství světa v Eugene získala v chůzi na 20 kilometrů Peruánka Kimberley Garcíaová Léonová. Česká reprezentantka Eliška Martínková při debutu na velké seniorské akci obsadila 21. místo.

Loňská dvojnásobná medailistka z mládežnických šampionátů Martínková byla ve 20 letech nejmladší chodkyní na startu. Začala rozvážně a pátý kilometr procházela na 31. místě, ale pak se postupně propracovávala dopředu až na začátek třetí desítky.

"Byl to hodně těžký závod. Od začátku se mi nešlo úplně nejlíp. Potřebovala jsem se do toho dostat, rozhýbat to, aby to šlo dobře. Jsem spokojená s tím, že jsem do toho dala aktuálně moje všechno. Byla jsem asi v polovině startovního pole, což budu brát jako dobrý odrazový můstek pro další velké závody. Spousta hvězd byla kolem mě nebo i za mnou," řekla Martínková České televizi.

Výkonem 1:34:45 v teplém a slunečném počasí, které v Eugene hodinu po poledni panovalo, zaostala o necelé čtyři minuty za svým osobním rekordem. "To jsem hodně překvapená. Ten osobní rekord jsem šla v Poděbradech, kde bylo asi pět stupňů," poznamenala.

Startovní pole se hned od začátku roztrhalo, když favorizované Číňanky udaly ostré tempo. Záhy se oddělily obhájkyně stříbra Čchie-Jang Š'-ťie a Garcíaová. Za nimi se před polovinou trati na třetí příčce osamostatnila Polka Katarzyna Zdzieblová. Rozhodující nástup peruánské chodkyně přišel na čtrnáctém kilometru. O tři kilometry později se před zpomalující Číňanku dostala i polská reprezentantka.

Garcíaová zlepšila vlastní národní rekord na 1:26:58 a v 28 letech získala první medaili na vrcholné akci. Na MS bylo dosud jejím maximem sedmé místo z roku 2017. Zhruba půl minuty po ní prošla cílem rovněž v národním rekordu Polka, která výrazně vylepšila desáté místo z loňské olympiády. Čchie-Jang Š'-ťie jako nejlepší Číňanka uhájila třetí příčku. Z cenných kovů se mohly nejlepší závodnice radovat okamžitě, pořadatelé jim je pověsili na krk hned v cílovém prostoru.

V mužském závodě obhájil titul z roku 2019 Japonec Tošikazu Jamaniši, který finišoval v čase 1:19:07 a nechal o sedm sekund za sebou krajana Kokiho Ikedu, stříbrného medailistu z loňské olympiády. Třetí skončil stejně jako před třemi lety na MS v Dauhá Švéd Perseus Karlström (1:19:18).

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Ženy:

20 km chůze: 1. Garcíaová (Peru) 1:26:58, 2. Zdzieblová (Pol.) 1:27:31, 3. Čchie-Jang Š'-ťie (Čína) 1:27:56, 4. Montagová (Austr.) 1:28:17, 5. Liou Chung (Čína) 1:29:00, 6. Fudžiová (Jap.) 1:29:01, 7. Gonzálezová (Mex.) 1:29:40, 8. Traplettiová (It.) 1:29:54, ...21. Martínková (ČR) 1:34:45.

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

Výška: 1. Baršim (Katar), U Sang-hjok (Korea), Lovett (Kan.) a Procenko (Ukr.) všichni 228.

Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 80,09.

Ženy:

Kladivo: 1. Kassanavoidová (USA) 74,46

Mix:

4x400 m: 1. USA 3:11,75.

Finále:

Muži:

20 km chůze: 1. Jamaniši 1:19:07, 2. Ikeda (oba Jap.) 1:19:14, 3. Karlström (Švéd.) 1:19:18, 4. Gathimba (Keňa) 1:19:25, 5. Pintado (Ekv.) 1:19:34, 6. Bonfim (Braz.) 1:19:51, 7. Martín (Šp.) 1:20:19, 8. Jušo (Jap.) 1:20:39.

Mix:

4x400 m: 1. Dominikánská republika (Feliz, Paulinová, Ogando, Cofilová) 3:09,82, 2. Nizozemsko (Bonevacia, Klaverová, Van Diepen, Bolová) 3:09,90, 3. USA (Godwin, Felixová, Norwood, SImonová) 3:10,16, 4. Polsko 3:12,31, 5. Jamajka 3:12,71, 6. Nigérie 3:16,21, 7. Itálie 3:16,45, 8. Irsko 3:16,86.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Kerley (USA) 9,79.

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:16,65.

Dálka: 1. Hašioka (Jap.) 818, ...14. Juška (ČR) 787 - nepostoupil do finále.

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,51.

Ženy:

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 4:02,68, ...17. Mezuliáníková 4:06,55, 29. Mäki (obě ČR) 4:08,43 - postoupily do semifinále.

Tyč: 1. Nageotteová, Morrisová (obě USA), Sü Chuej-čchin (Čína), Murtová (Fin.), Chapelleová (Fr.), Otchereová (Něm.), Stefanídiová (Řec.) a Kennedyová (Austr.) všechny 450, ...26. mj. Švábíková (ČR) 420 - nepostoupila do finále.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,28.