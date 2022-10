Obě branky Sparty byly neregulérní, cítím hořkost, řekl trenér Hradce Koubek

Praha - Trenér fotbalistů Hradce Králové Miroslav Koubek označil obě branky Sparty, díky kterým navzdory oslabení porazila jeho tým v 10. kole první ligy 2:1, za neregulérní. Nechápal především druhý inkasovaný gól, jemuž podle dostupných záběrů předcházel ofsajd střelce Jana Kuchty po pravděpodobné teči Ladislava Krejčího mladšího. Reprezentační útočník s tím nesouhlasil.

Hosty poslal na Letné do vedení ve 13. minutě Filip Kubala. Od 29. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného útočníka Tomáše Čvančary, přesto v rozmezí 52. až 57. minuty otočili nepříznivý výsledek. Nejprve se trefil Asger Sörensen a po něm Kuchta. V 72. minutě uviděl červenou kartu i záložník Východočechů Vojtěch Smrž.

"Obě branky Sparty jsou neregulérní. První je situace, na kterou si (tady) stěžoval už pan Vrba (trenér Ostravy), že je obrácený roh. Žádný roh není, to se opakuje, a druhá branka je ofsajd," řekl Koubek na tiskové konferenci.

Kuchtovu trefu hlavní sudí Lukáš Nehasil dlouho konzultoval s videorozhodčím Václavem Štěrbou, nakonec však svůj původní verdikt nezměnil. "Všichni to vidí a VAR to nevidí, tak tomu nerozumím. To je pro mě nepochopitelné. VAR je technická pomůcka a ovládají ho lidé. Ten člověk se zmýlil. Mě tohle téma unavuje. Selský rozum to vidí a školení lidé ne. Nechtěl jsem takový být, ale hořkost prostě cítím," prohlásil jednasedmdesátiletý kouč, který v minulosti ve Spartě hrál a dělal tam asistenta.

Podle Kuchty platila jeho premiérová ligová branka za Spartu správně. "Viděl jsem tu situaci tak, že Láďa Krejčí to netečoval. Maximálně to před ním nebo po něm tečoval (hráč Hradce Štěpán) Harazim. Situace byla sporná, za mě ale regulérní gól, proto platil, a proto jsme vyhráli," konstatoval pětadvacetiletý útočník.

Koubek uznal, že Východočeši si mohli za prohru sami. "Hlavní příčina porážky je, že jsme nedali spoustu gólových šancí. To si tady nikdo nevytvořil, výborný výkon Hradce, kluky musím pochválit. Naše četnost gólových šancí byla velmi dobrá. Dvojice Vašulín - Kubala mohla dát čtyři pět gólů, ještě Smrž měl obrovskou šanci. Tam je příčina (prohry)," uvedl někdejší trenér Plzně, Mladé Boleslavi, Ostravy Slavie nebo Bohemians 1905.