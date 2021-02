Obchvat Č. Budějovic bude hotový v roce 2024, řekl Havlíček

České Budějovice - Stát podle ministra dopravy Karla Havlíčka zprovozní obchvat Českých Budějovic, který je součástí D3, v roce 2024, některé části by mohly být hotové o rok dřív. Problémem je kilometrový tunel Pohůrka, u nějž muselo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) změnit technologii, protože se objevila agresivní spodní voda. Tunel tak bude hotový až v roce 2024. Stát řeší, jak pojme dopravu zhruba po dobu roku, kdy se bude čekat, až se tunel dostav, řekl dnes novinářům ministr Havlíček (za ANO).

Tunel se začne stavět v příštích týdnech. Stavba se prodraží až o 200 milionů korun, stavbaři museli změnit postup. Původně se tunel stavěl pomocí milánských stěn, kdy se zvlášť budují stěny, strop a podlaha. Stavbaři ale zjistili, že v místě je agresivní spodní voda s vysokou hladinou. Nově tak položí do jámy těleso, do nějž se voda nedostane.

Tunel Pohůrka v úseku Úsilné-Staré Hodějovice je podle ministra neuralgický bod. "Stavba obchvatu skončí do roku 2024. Nicméně úseky před tunelem a za tunelem by mohly být hotové do roku 2023, takže máme řádově dvanáct měsíců, které by znamenaly, že budeme mít postavený celý obchvat s výjimkou tunelu. Řešíme, jak na to reagovat: buď specifickou komunikací, která by se udělala uvnitř města; musíme si říci, jaké by vedly trasy, které silnice a jak by se musely zkapacitnit. Nebo by se šlo cestou B, že by se to celé zprovoznilo naráz až v roce 2024," řekl ministr.

Jak dodal, stát nechce přetížit provoz uvnitř města. Situaci řeší s hejtmanem Martinem Kubou (ODS) i primátorem Jiřím Svobodou (ANO).

ŘSD nepředpokládalo, že pod tunelem bude tak agresivní spodní voda. "Zhotovitel vytvořil zkušební lamely a prověřil prostředí. Průzkumy jsme vyhodnotili na podzim 2019, zjistilo se, že varianta milánských stěn může způsobit problémy," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Obchvat Českých Budějovic bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. Podle Mátla našli stavbaři v jeho trase mnoho skládek, dosud odtěžili 250.000 metrů krychlových materiálu.

Silničáři plánují i další části jihočeské D3. Na přelomu letošního druhého a třetího čtvrtletí chtějí začít stavět 8,5 kilometru dlouhý úsek Třebonín - Kaplice nádraží za 2,4 miliardy Kč. Na zbývajících částech k rakouským hranicím pracují na projektové přípravě a do konce roku chtějí vypsat výběrové řízení na úsek Kaplice nádraží - Nažidla. K hranicím s Rakouskem by měla být dálnice D3 hotová do roku 2025, řekl dnes Havlíček.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.