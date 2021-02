Obchody se v pondělí neotevřou, Svaz obchodu kritizuje Havlíčka

Praha - Vláda od pondělí provoz všech obchodů nepovolí, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) není pandemická situace dobrá. Příští týden ale chce téma znovu otevřít a podle stavu šíření koronaviru navrhne další kroky. Napsal to na twitteru.

Kabinet dnes podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) o otevření obchodů ani nehlasoval, napsal ČTK. Hamáček kvůli rostoucímu počtu potvrzených případů koronaviru jakékoliv uvolňování neschvaloval. I premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že za současné situace nepovažuje rušení současných opatření za dobrý nápad.

Havlíček navrhoval zrušení zákazu maloobchodního prodeje od pondělí za přísnějšího režimu. Personál obchodů měl mít povinnost nosit respirátory třídy FFP2, v platnosti by zůstala i další opatření jako limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování rozestupů či řízení front.

"S ohledem na to, že od pondělní dohody s kraji a dalšími aktéry odborné i politické obce, se pandemický stav zhoršil, jsme uvolnění zbytku maloobchodů zatím odložili," napsal Havlíček. Doplnil, že riziko šíření koronaviru v těchto provozovnách je podle aktuálních výzkumů minimální a mobilita by se zvýšila jen o pět procent. Respektuje, že situace v nemocnicích není dobrá a je třeba být obezřetný, uvedl dále.

Obchodníci se na otevření připravovali. Pro zaměstnance zajišťovali respirátory, objednávali také reklamní letáky.

Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Výjimku ze zákazu mají potraviny, lékárny, drogerie, optiky, galanterie či květinářství. Povolen je prodej jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

Svaz obchodu: Mluvit do médií o uvolnění, než je jisté, není fér

Vláda by se příště na změně opatření měla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) nejdříve dohodnout a teprve poté o ní mluvit do médií. Svým postupem tento týden podle svazu opět v mnoha lidech vzbudila naděje, když o otevření prodejen mluvila jako o hotové věci. Obchodníci znovu zbytečně investovali desítky milionů korun do přípravy na obnovení provozu. Tento způsob jednání je nefér a vytváří další nedůvěru vůči vládě a jejím opatřením, řekl dnes ČTK prezident SOCR Tomáš Prouza.

"Pan Prouza dobře ví, že jsme od pátku do neděle jednali s hejtmany a také na vládě o možnosti otevřít zbytek maloobchodu. Od pondělí jsem pokračoval v každodenním jednání o této možnosti s ministrem (zdravotnictví Janem) Blatným, jednali jsme veřejně se šéfem Asociace krajů, politickými představiteli. Zároveň jsme o všem korektně informovali a jednali se všemi svazy. Jasně jsme řekli, že otevření bude záležet na pandemické situaci," uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Téma chce příští týden znovu řešit a má řadu argumentů. "Dobře si uvědomuji situaci, ve které se většina obchodníků nachází. Zároveň ale taky musím respektovat epidemiologickou situaci," dodal.

Havlíček v pondělí řekl, že chce prosadit otevření všech obchodů od 22. února. V prodejnách měla platit přísnější opatření jako povinné respirátory pro personál. Vzhledem k pandemické situaci a šíření tzv. britské mutace koronaviru se kabinet podle něj dnes na mimořádném jednání domluvil, že obnovení provozu maloobchodu zatím odloží.

O tom, kdy bude zrušeno jaké opatření, rozhoduje podle Prouzy výhradně vláda na základě doporučení epidemiologů. "Otevření dalších obchodů od pondělí navrhoval ministr Havlíček, nikoliv obchodníci. My jsme připraveni tak jako už celý rok zajistit bezpečnost našich zákazníků i zaměstnanců," řekl Prouza.

Svaz obchodu podle Prouzy navrhoval například povinné nošení respirátorů na veřejnosti, jako to zavedlo Rakousko. V některých obchodních centrech vznikají zázemí pro antigenní testování, aby jejich návštěvu lidé mohli spojit právě s testem a zvýšilo se tak stále nedostatečné testování v ČR, uvedl dále Prouza.

Podle předsedy obchodního družstva CBA Romana Mazáka by se debata při současném vývoji pandemie neměla týkat pouze případného otevíraní maloobchodních prodejen, ale také televizních a letákových kampaní velkých nákupních řetězců, které stále lákají na slevy. "Považujeme za rozumné, aby veškeré reklamy na slevy na potraviny byly v době pandemie zakázané. Skutečnost, kdy se v televizi každých 20 minut objevuje reklama na pět supermarketů, je naprosto tristní," řekl dnes ČTK Mazák.

Reklamy na slevy v obchodech podle Mazáka přispívají k extrémní mobilitě především seniorů, kteří kvůli akčním nabídkám jezdí mezi prodejnami a vystavují se riziku nákazy. Družstvo CBA v Česku sdružuje přes 1000 prodejen, hlavně na venkově.