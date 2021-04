Obchody otevřou 10. května, ve dvou fázích začne výuka na 2. stupni

Praha - Všechny maloobchodní prodejny budou smět otevřít definitivně od 10. května, rozhodla vláda. Spolu s maloobchodem se otevřou zbývající služby jako například řemesla. Od 3. května začne fungovat druhý stupeň základních škol v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a Praze. Ve zbylých krajích začne výuka 10. května. Mateřské školy ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze se budou moci plně otevřít 3. května, a to bez testů.

Všechny obchody budou smět otevřít od 10. května

Všechny maloobchodní prodejny podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou smět otevřít definitivně od 10. května, nehledě na počet nakažených koronavirem. Schválila to dnes vláda. Havlíček to dnes řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Představitelé vlády mluvili v poslední době o možném obnovení maloobchodního prodeje od 3. května. Podmínkou byl pokles počtu nakažených koronavirem za sedm dní pod 100 na 100.000 obyvatel. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ale na začátku týdne řekl, že se pravděpodobně této hranice podaří dosáhnout až koncem prvního květnového týdne. Momentálně počet potvrzených případů nemoci covid-19 v ČR činí 146 na 100.000 lidí.

Vláda podle Havlíčka chtěla dodržet to, že se bude řídit počtem nakažených. Zároveň expertní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) podle něj nedoporučila v pondělí obchody otevřít, radila to o týden posunout.

Havlíček už dříve řekl, že v prodejnách by měla platit stávající opatření, tedy limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest.

V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Podle Havlíčka zůstává uzavřena čtvrtina prodejen.

Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, kvůli špatné epidemické situaci se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla znovu otevřít.

Zbývající služby jako řemesla se otevřou podle plánu 10. května

Zbývající služby jako například řemesla se budou podle šesti vládních balíčků rozvolňování moci otevřít 10. května spolu s maloobchodem. Spojí se tak druhý a třetí balíček, oznámil Havlíček.

Podnikatelské aktivity se podle Havlíčka budou uvolňovat i nadále podle představeného plánu. Na čtvrtý balíček nastane čas 17. května, ale jen za předpokladu, že počet nakažených za týden klesne pod 75 na 100.000 obyvatel. Počet pozitivních případů nemoci covid-19 v ČR nyní činí 146 na 100.000 lidí za sedm dní.

Kabinet podle Havlíčka dnes diskutoval mimo jiné o otevření venkovních prostor stravovacích zařízení. Nakonec ale převážil názor, aby se neuhýbalo od rozvolňovacích balíčků. "Dostali bychom se do smyčky výjimek," řekl. Doplnil, že je sice pravda, že u některých výdejní okének se tvoří fronty a nedodržují se odstupy. To, že se pravidla ale někde porušují, podle něj nemůže být důvodem k uvolnění, ačkoliv v restauračních zahrádkách by fungoval řízený režim. Názory jsou na problematiku různé, prioritou rozvolnění jsou ale podle vlády školy, dodal.

Vláda od 3. května uvolní služby spojené s péčí o tělo jako kadeřnictví, manikúry, masáže nebo kosmetiku. Otevřít se budou smět i služby spojené s péčí o zvířata.

Od 3. května bude rotační výuka 2. stupně ZŠ v šesti krajích a Praze

Od pondělí 3. května se budou moci do základních škol vrátit žáci druhého stupně v šesti krajích a hlavním městě. Kromě už dříve avizovaných Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje se pro ně otevřou školy i ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Budou mít takzvanou rotační výuku, při které se třídy střídají po týdnu ve škole a doma. Platit to bude i pro nižší stupeň víceletých gymnázií. Schválila to dnes vláda. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ve zbytku Česka budou mít žáci druhého stupně nadále distanční výuku.

V sedmi uvedených regionech s nejnižším počtem nově nakažených koronavirem také budou moci chodit všechny děti do školek, sdělila Lednová. V ostatních krajích je budou dál navštěvovat jen předškoláci nebo děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Už toto pondělí se MŠ naplno otevřely v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.

Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo nyní regionálně podle počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel, klesnout musí pod 100 za posledních sedm dní. Celostátně je teď v ČR týdenní průměr výskytu koronaviru 146 případů na 100.000 obyvatel.

Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina již řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základní školy se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol. Od 19. dubna mají žáci druhého stupně a středních škol možnost skupinových konzultací v počtu do šesti dětí. Toto pondělí se pak obnovila praktická výuka ve středních školách a v posledních ročnících vysokých škol.

Povinné je testování na covid-19. Výjimkou jsou mateřinky v regionech s nižším výskytem nákazy, kde jsou školky otevřené kompletně. V mateřských školách se nikde nemusí nosit ani roušky či respirátory, které jsou jinak ve vyšších stupních škol rovněž povinné.

Žáci prvních stupňů a učitelé se budou od pondělí testovat jednou týdně

Od pondělí 3. května se budou pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol a žáci prvních stupňů základních škol testovat antigenními testy na covid-19 jen jednou týdně. Novinářům to po dnešním jednání vlády řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). V případě žáků druhého stupně budou dva testy týdně, dodal ministr.

Na covid-19 se dosud testuje povinně dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy. "Od pondělí 3. května se bude pedagogický i nepedagogický personál testovat jednou týdně antigenními testy. První stupně, které už jedou několikáté kolo rotací, také budou testovány jednou týdně. Ty navrátivší druhé stupně základních škol budou testovány dvakrát," řekl Plaga.

Testování ve firmách bude pokračovat ještě celý červen

Vláda se podle Havlíčka dohodla na tom, že testování ve firmách, ale i na úřadech bude pokračovat ještě celý červen. Zaměstnanci docházející do podniků budou testy jako dosud muset podstupovat jednou týdně. S plošným testováním se zatím počítalo minimálně do konce května. Jak dlouho potrvá, kabinet podle Havlíčka neurčil, řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Konečné usnesení kabinet podle Havlíčka vydá v pondělí, už dnes chtěl ale firmy o pokračujícím testování informovat, aby si mohly zajistit testy, uvedl. Svaz průmyslu a dopravy ČR opakovaně vládní představitele vyzýval k tomu, aby předložili scénář testování. Kromě toho, jak bude pokračovat, chtějí po ministerstvu zdravotnictví upřesnění, jaké testy na základě kvality a citlivosti by se měly používat. Vláda by podle svazu měla také dokončit diskusi k případnému přechodu na PCR testování.