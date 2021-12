Obchody nad 200 m2 mohou mít na Štědrý den otevřeno do 12:00

Praha - Obchody nad 200 metrů čtverečních budou moci být na Štědrý den otevřené do 12:00, na Boží hod vánoční budou muset být zavřené. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Za běžných okolností by tato pravidla platila podle zákona o prodejní době v maloobchodě. Vzhledem k tomu, že do 25. prosince platí v Česku nouzový stav, zákon by se neuplatnil. Obchodníci ale už dříve avizovali, že se budou řídit obvyklým režimem.

Hypermarkety Globus zákazníky na Štědrý den obslouží do 11:30, obchody sítě Tesco zavřou v 11:00. Albert poslední zákazníky do prodejen vpustí v 11:45, nákup budou moci dokončit do 12:00. V supermarketech Billa lidé nakoupí také do 12:00. Penny Market se tradičně rozhodl nechat své zaměstnance na Štědrý den doma, obchody tak budou celý den zavřené.

Všechny prodejny se v běžné provozní době znovu otevřenou po vánočních svátcích 27. prosince. Kurýři on-line supermarketů Rohlik.cz a Košík.cz nebudou nákupy rozvážet pouze 25. prosince. Přes služba Tesco On-line nákupy zákazníci nákupy nedostanou od 24. do 26. prosince a na Nový rok.

V obchodech by nadále měla platit omezená kapacita jednoho zákazníka na deset metrů čtverečních. Lidé musejí dodržovat odstup 1,5 metru od ostatních, musejí mít nasazený respirátor alespoň třídy FFP2. Při příchodu by si měli dezinfikovat ruce.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016. Velké obchody musejí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince.