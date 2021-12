Obchody nad 200 m2 dnes musí ve 12:00 zavřít a v sobotu zůstanou zavřené

Praha - Obchody nad 200 metrů čtverečních mohou mít dnes, o Štědrém dni, otevřeno podle nařízení vlády do 12:00 a o prvním svátku vánočním musí zůstat zavřené. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny a obchody na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních. Pravidla otevírací doby upravila vláda ve středu, protože podle zákona o prodejní době v maloobchodě by kvůli trvajícímu koronavirovému nouzovému stavu neplatila. Nouzový stav platí v Česku do soboty 25. prosince.

V případě, že by v ČR nebyl nouzový stav, obchody by se musely dnes a v sobotu držet podle zákona o otevírací době stejných pravidel jako stanovil ve středu kabinet Petra Fialy (ODS). Obchodníci už dříve ale avizovali, že i přes pokračující nouzový stav se budou řídit obvyklým režimem.

Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních upravuje zákon o prodejní době od konce roku 2016. Velké obchody podle něj musí zůstat zavřené vedle vánočních svátků 25. a 26. prosince také na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října.

Hypermarkety Globus zákazníky dnes obslouží do 11:30, obchody sítě Tesco zavřou v 11:00. Albert poslední zákazníky do prodejen vpustí v 11:45, nákup budou moci dokončit do 12:00. V supermarketech Billa lidé nakoupí také do 12:00. Penny Market se tradičně rozhodl nechat své zaměstnance na Štědrý den doma, obchody tak budou po celý dnešek zavřené.

V běžné provozní době se všechny prodejny znovu otevřenou po vánočních svátcích v pondělí 27. prosince. Kurýři on-line supermarketů Rohlik.cz a Košík.cz nebudou nákupy rozvážet pouze 25. prosince. Přes služba Tesco On-line nákupy zákazníci nákupy nedostanou od 24. do 26. prosince a na Nový rok.

V obchodech dál platí omezená kapacita jednoho zákazníka na deset metrů čtverečních. Lidé musí mít nasazený respirátor aspoň třídy FFP2 a měli by dodržovat odstup 1,5 metru od ostatních.