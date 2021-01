Obchody mohou znovu prodávat papírnické potřeby a dětské oděvy

Praha - Češi ode dneška v kamenných obchodech znovu nakoupí papírnické zboží, dětské oblečení a obuv. Vláda na základě četných požadavků občanů rozšířila o tyto položky seznam nezbytného zboží. Prodej není omezen na specializované obchody, v ostatních ale musí být další prostor se zbožím, které podléhá vládnímu zákazu, ohrazen například páskou.

Papírnictví, zvláště umístěná v obchodních centrech, velkou návštěvnost ani tržby neočekávají. K návratu do běžného režimu by podle nich bylo třeba obnovení provozu ostatních obchodů, ale také návrat lidí z domovů do kanceláří. Ztráty kvůli nucenému uzavření sítím prodejen papírnictví nezacelil ani internetový prodej. Podle Milana Petra, ředitele společnosti VersaCo provozující síť McPen, e-shop přes násobný růst tvoří jen jednotky procent prodejů uskutečněných v kamenných prodejnách.

Česká obuvnická a kožedělná asociace uvítala, že se do prodeje může vrátit alespoň dětská obuv. Přestože druhá polovina ledna bývá běžně spojena se sezonními slevami, s podstatně nižšími cenami než před Vánocemi nemohou lidé kvůli špatné situaci na trhu příliš počítat. "Chceme občany požádat, aby přišli dětem koupit kvalitní zimní obuv a podpořili tak malé české prodejce obuvi v kamenných prodejnách," uvedla tajemnice asociace Vlasta Mayerová.

Dětské oblečení, župany, pyžama nebo papírnický sortiment už před časem vrátil do prodeje například řetězec Tesco.

V České republice od 27. prosince platí nejvyšší stupeň rizika protiepidemického systému PES. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkou potravin, drogerií, lékáren, optik, galanterií nebo květinářství. Tyto obchody smějí nabízet jen nezbytné zboží.