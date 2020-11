Obchody jsou na otevření připravené, čekají na konečný termín

Praha - Obchody, které zatím musejí být z rozhodnutí vlády uzavřené, jsou na znovuotevření připravené. Chystají kontrolu počtu zákazníků na plochu, nadále budou dodržovat další přísná hygienická a bezpečnostní opatření. Prodejci čekají na schválení konečného termínu pro obnovení provozu, někteří napevno počítají s pondělím. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Uvolňování či zpřísňování opatření proti šíření koronaviru se v České republice řídí pětistupňovým protiepidemickým systémem (PES). Aktuálně platí čtvrtý stupeň pohotovosti. Vláda by se měla v neděli sejít a rozhodnout, zda epidemická situace dovoluje od pondělí přesun do mírnějšího třetího stupně. V něm se mohou otevřít všechny obchody. Nadále bude platit omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Otevřít se budou moci také nákupní centra. Restaurace v nich budou moci vydávat jídlo jen s sebou přes okénka, uzavřené zůstanou dětské koutky. Na podrobnějších pravidlech nyní ministerstvo zdravotnictví podle svého šéfa Jana Blatného (za ANO) pracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími odborníky.

Například diskontní řetězec Kik pro každou svou prodejnu, kterých má v tuzemsku na 220, určí maximální počet zákazníků. Připraví pro ně omezený počet nákupních košíků. "Během prvních dní předpokládáme, že bude v obchodech jeden zaměstnanec navíc, který bude případně koordinovat provoz, aby si i zákaznicí zvykli. Toto ale kapacitně nezvládneme po celý prosinec. Zaměstnance potřebujeme, aby se starali o zákazníky, zboží a obchod celkově," řekl jednatel obchodní sítě Martin Šatný. Prodejny jsou podle něj předzásobené, nechybí zimní oblečení či vánoční dekorace. Znovuotevření Šatný předpokládá na pondělí, bylo by podle něj překvapení, pokud by vláda v neděli rozhodla jinak.

Na otevření se už přichystal také řetězec s obuví Humanic. U vstupů do prodejen budou připraveny dezinfekce a jednorázové roušky. Vyvěšené plakáty budou vybízet k dodržování základních hygienických pravidel. U pokladen budou, stejně jako na jaře, nálepky vyznačující bezpečné odstupy ve frontě. "Počet zákazníků v prodejně bude regulován pomocí vydávání obuvnických lžic, které budou po každém použití dezinfikovány, případně pomocí mobilní aplikace. Věříme v disciplinovanost a zodpovědné chování našich zákazníků, a že toto nelehké období společně překonáme," uvedla marketingová manažerka sítě Eliška Křížová.

V knihkupectví Kanzelsberger bude podle jeho mluvčí Jany Kmuníčkové kontrola počtu zákazníků na plochu snadná. Většina prodejen má podle ní plochu 100 až 200 metrů čtverečních, obchody jsou přehledné, a počet lidí tak bude možné zjistit pohledem. "Dokážou to i samotní zákazníci, které budeme informovat plakátem na dveřích, kolik lidí může být maximálně v prodejně. Pokud by se do prodejny chystal vstoupit zákazník, který už by vládou stanovenou bezpečnou koncentraci lidí na jednom místě překročil, prodavačky ho upozorní, že si musí počkat," uvedla. Ve větších prodejnách bude ke kontrole počtu lidí vyhrazen podle ní pracovník.

Otevřít prakticky hned je připravena také oděvní síť C&A. "Strategii pro plnění hygienických a dalších případných nařízení budeme stanovovat až po oficiálním rozhodnutí vlády a definování finálních podmínek pro znovuotevření," řekla mluvčí řetězce Hana Mayerová.

Maloobchodní prodejny s výjimkou potravin, drogérií, lékáren, květinářství a prodejen optiky jsou kvůli pandemii uzavřené od 22. října.