Praha - Česká měna se kolem 17:00 obchodovala v kurzu 25,85 Kč/EUR a 22,71 Kč/USD. Oproti středečnímu podvečeru oslabila koruna k euru o haléř, na dolar ztratila čtyři haléře. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes oslabovala, index PX klesl o 0,93 procenta na 1052,27 bodu. Je to nejnižší hodnota od konce června. Ztrácela většina titulů.

Obchodování s korunou bylo dnes velmi klidné, zhodnotil ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Podobnou situaci čeká i v pátek.

S kurzem koruny by mohlo pohnout zvýšení úrokových sazeb bankovní radou České národní banky, která se ke svému předposlednímu zasedání v letošním roce sejde 1. listopadu. Podle ekonomů společnosti Next Finance Jiřího Cihláře a Markéty Šichtařové centrální banka letos ještě jednou ke zvýšení sazeb sáhne. "Dokud ale budou probíhat výprodeje na akciových trzích, posílení koruny to stejně nepřinese," domnívají se Cihlář s Šichtařovou.

Pražská burza dnes oslabovala, index PX klesl o 0,93 procenta na 1052,27 bodu. Je to jeho nejnižší zavírací hodnota od konce června. Ztrácela většina hlavních titulů. Výjimkou byly pouze akcie Monety Money Bank a telekomunikační O2. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Nejhůře dopadla mediální CME, která odepsala 3,69 procenta na 75,70 Kč. "Byla zasažena včerejšími (středečními) výprodeji ve Spojených státech," uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka. Technologická společnost Avast klesla 2,37 procenta na 82,50 Kč. Elektrárenská ČEZ byla nejobchodovanějším titulem dne, její cenné papíry zlevnily o 1,39 procenta na 533 korun.

Další tituly už ztrácely méně než jedno procento. V případě Erste Bank a pojišťovny VIG to bylo shodně 0,99 procenta. V červeném skončila také Komerční banka, Kofola, likérka Stock, tabáková společnost Philip Morris ČR a textilka Pegas Nonwovens.

Nejúspěšnějším titulem dne se stala Moneta, jejíž akcie zdražily o 0,66 procenta na 75,85 Kč. Telekomunikační O2 si polepšila o 0,2 procenta na 246,50 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,84 25,85 Kč/USD 22,67 22,71

Zdroj: Patria Online