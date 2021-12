Obchodníci sledují enormní zájem, lidé se předzásobují na svátky

Praha - Potravinářské řetězce i on-line supermarkety dnes sledují enormní zájem zákazníků. Někteří obchodníci předpokládají, že to bude nejsilnější prodejní den roku. Nejčastěji lidé kupují čerstvé potraviny jako maso, uzeniny, sýry, ovoce a zeleninu či pečivo. Lidé do košíků vkládají ale také cukroví nebo alkohol. Kromě potravin je stále vysoká poptávka po vánočních dárcích, například v podobě kosmetických balíčků, které někteří prodejci nabízejí nyní za snížené ceny. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Vysokou obsazenost hlásí hypermarkety Globus. Aktuální naplněnost jednotlivých poboček si lidé mohou ověřit na webu společnosti nebo v mobilní aplikaci. Například prodejna v Praze na Zličíně byla okolo 12:30 zaplněna na 83 procent, v Praze na Černém Mostě na 70 procent a v Ostravě na 80 procent. Lidé podle mluvčí Globusu Anety Turnovské z potravin ve velkém pořizují kapry a kapří filety, velký zájem je také o vinnou klobásu. Turnovská upozornila, že hypermarkety budou fungovat i na Štědrý den, a to od 07:00 do 11:30. Těsně před zavírací dobou lidé podle ní často kupují ještě poslední dárky.

Obrovský zájem dnes sleduje také řetězec Tesco. "Nákupy ovlivňuje i skutečnost, že potravinové obchody budou od zítřejšího poledne na 2,5 dne zavřené a zákazníci se proto chtějí předzásobit," uvedl manažer komunikace Tesco Jiří Netík. Lidé podle něj do košíku nejčastěji vkládají čerstvé potraviny na štědrovečerní tabuli, stále kupují i dárky jako sady s alkoholem, hračky, společenské hry, ale také drobnou elektroniku nebo oblečení.

Obchody Penny zůstanou na Štědrý den zavřené, podle jejich mluvčího Tomáše Kubíka, proto dnes od rána přichází velké množství zákazníků. Meziročně podle něj vzrostl zájem například o vánočky, cukroví či cukrovinky. Z alkoholických nápojů je podle něj poptávka po sektech, vínech, vaječném likéru, ale i po rumech či ginech.

Velmi napilno mají kurýři on-line supermarketů.Tesco má podle Netíka veškeré volné předvánoční termíny závozů vyprodané. V e-shopu Košík.cz si podle jeho mluvčího Františka Brože lidé poslední volné časy na dnešek a Štědrý den rezervovali v průběhu dopoledne. "Oproti loňskému závěru roku pravděpodobně rozvezeme ještě o polovinu víc nákupů," uvedl. Kromě běžného zboží lidé podle Brože objednávají také různé delikatesy jako řemeslná piva nebo gin v různých příchutích.

"S vánočními nákupy jsme letos pomohli zhruba 100.000 domácností. Kapacity jsme před Vánocemi navýšili o 50 procent a děláme všechno pro to, abychom je ještě navýšili," uvedla mluvčí on-line supermarketu Rohlik.cz Denisa Morgensteinová. Lidé podle ní mají stále k dispozici volné závozové termíny na Štědrý den. Na Rohlíku podle Morgensteinové letos před Vánocemi vzrostl zájem mimo jiné o exotické ovoce.

Obchody nad 200 metrů čtverečních mohou mít na Štědrý den otevřeno do 12:00, ve svátky 25. a 26. prosince musejí být zavřené. Kurýři on-line supermarketů Rohlik.cz a Košík.cz budou mít volno jen 25. prosince.