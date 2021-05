Praha - Obchodníci si chválí víkendovou návštěvnost. Lidé přicházeli do prodejen za nákupy, které kvůli uzavření velkého množství kamenných obchodů z důvodu pandemie odkládali. Návštěvnosti pomáhaly ale také slevové akce i nepříliš příznivé počasí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci obchodních domů a center. Všechny kamenné prodejny se po více než čtyřech měsících mohly znovu otevřít v pondělí.

Pražské nákupní centrum Palladium po obnovení provozu všech obchodů zaznamenalo podle svého marketingového manažera Milana Rumlera zvýšení návštěvnosti na více než dvojnásobek oproti stavu, kdy v centru byla otevřena jen zhruba třetina prodejen. Tento trend se podle něj udržel celý týden. Do Palladia nejvíce lidí podle Rumlera přichází zpravidla ve středu až čtvrtek, nyní ale nejvyšší návštěvnost eviduje právě o víkendu. "Této skutečnosti napomáhá především celorepubliková akce Dny Marianne, které se Palladium aktivně účastní, dále pak odložené nákupy po nejdelším lockdownu a také nepříznivé počasí pro cesty do přírody. Za období pátek až neděle tak očekáváme návštěvnost někde okolo 70.000 návštěvníků," uvedl.

Návštěvnost pražského centra Westfield Chodov v sobotu dosáhla úrovně jako ve stejném období roku 2019, uvedla marketingová manažerka centra Petra Valentová. Doplnila, že podobný zájem očekává i dnes. Nejčastěji zákazníci podle ní navštěvují prodejny s módou, obuví a sportovním vybavením. Centrum Westfield Chodov se znovuotevřením všech obchodů zavedlo službu Line Pass, díky které si mohou lidé rezervovat čas návštěvy vybraného obchodu a vyhnou se tak případnému čekání ve frontě. Návštěvníci centra podle Valentové službu začínají aktivně využívat, zapojena je do ní momentálně asi dvacítka obchodů.

Obchodní domy IKEA měly v sobotu přes vládou stanovený kapacitní limit podle svého mluvčího Petra Šaška o zhruba pětinu vyšší návštěvnost, než je průměrná v tento víkendový den. Přišlo do nich přes 50.000 lidí. "Největší zájem byl během soboty o skříně, komody, matrace a vybavení kuchyní," uvedl Šašek. Podobnou návštěvnost jako v sobotu očekává IKEA i dnes. Lidé by podle Šaška proto před odjezdem měli zkontrolovat obsazenost prodejny na webu. Přicházet by měli především na cílené nákupy a nejlépe bez doprovodu, dodal.

V obchodech platí omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Lidé musejí mít zakrytá ústa a nos respirátorem, dodržovat odstupy a před vstupem do prodejen si dezinfikovat ruce. Stravovací zařízení v obchodních centrech mohou prodávat občerstvení jen s sebou, zavřené musejí být dětské koutky či kina.