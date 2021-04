Obchodníci jsou připraveni na pondělní otevření

Praha - Obchodníci, kteří mohou v pondělí obnovit provoz, jsou na příchod zákazníků připraveni. Často nyní prodejny využívali jako výdejní místa internetových objednávek, nachystat otevření tak pro ně nepředstavuje velký problém. V prvních dnech čekají výraznější nápor především prodejci dětské obuvi. Sortiment o další povolené zboží rozšíří také potravinářské řetězce. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi obchodníky.

Vláda od pondělí udělila výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje pro dětské oděvy a obuv, papírenské a pietní zboží, náhradní díly pro auta a stroje, fungovat budou znovu moci zámečnictví, čistírny, prádelny nebo provozovny oprav zařízení pro domácnosti. Dosud v rámci boje proti pandemii koronaviru mohly mít otevřeno jen potraviny, lékárny, drogerie, optiky, prodejny chovatelských potřeb nebo květinářství.

Obchody znovu otevře síť dětské obuvi BotaBota. Podle její majitelky Evy Žákové lze především první dva dny očekávat zvýšený počet zákazníků. Posílila tak personální obsazení i ona sama bude s prodejem vypomáhat. Více lidí podle předchozích zkušeností přijde do samostatných prodejen než do těch v obchodních centrech, řekla. Velkou poptávku očekává zvláště po bačkorách. Je ráda, že bude moci zákazníky obsluhovat znovu v obchodech. Začátek jara je podle ní nejsilnějším obdobím na tržby. Nyní mohla prodávat jen prostřednictvím e-shopu, mnoho rodičů bylo ale bezradných, jak mají dětem vybrat obuv bez zkoušení, uvedla.

Obchodní řetězec Baťa zaznamenal u dětských bot po uzavření obchodů výrazný propad prodejů. "Rodiče se často obávají nakupovat boty on-line, přitom dětská noha rychle roste a děti by vždy měly mít boty odpovídající velikosti," řekla marketingová manažerka společnosti Denisa Jandová. Od pondělí budou moci lidé podle ní nakupovat ve většině prodejen. Aktuální otevírací dobu najdou na webových stránkách. Zavítat budou moci mimo jiné do zcela nového obchodu v Jablonci nad Nisou i do v březnu otevřené prodejny v Olomouci v centru Galerie Moritz.

Zákazníkům budou k dispozici i dětská oddělení řetězce s módou C&A. "Jsme velmi rádi, že od 12. dubna opět můžeme našim zákazníkům nabídnout dětské zboží a módu pro teenagery značky Clockhouse přímo v našich prodejnách. Zákazníci samozřejmě i nadále mohou využívat službu Call&Shop, především pro nákup dámské a pánské kolekce," uvedl ředitel C&A pro Rakousko a region CEE Norbert W. Scheele.

Prodejny otevře také diskontní síť KiK. Nabídne jarní kolekce dětského oblečení, zimní a podzimní zboží tu lidé podle jednatele společnosti Martina Šatného lidé nakoupí se slevou.

Dětské oblečení, obuv a papírenské zboží bude znovu dostupné i v obchodech Tesco. Podle mluvčího společnosti Václava Koukolíčka bude zájem jistě velký i s ohledem na otevření škol. Lidé toto zboží už nyní podle něj poptávali. Zákazníci nerozuměli tomu, proč, když už jsou v obchodě, nemohou nakoupit vše, co běžně nabízí, a jsou zvyklí tyto produkty nakoupit společně s potravinami, doplnil.

Rozšíření sortimentu o dětské a papírenské zboží bude podle mluvčí hypermarketů Globus Lutfii Volfové znamenat pro zákazníky velkou úlevu. Na možnost zkusit si dětské oblečení či boty se podle ní často ptali. Prodej dětských oděvů a obuvi Globus v pondělí podle ní zahájí slevami 30 procent.