Obchodní centra spustila letní výprodeje, kvůli inflaci čekají vyšší poptávku

Praha - Tuzemská obchodní centra (OC) spustila letní výprodeje. Většinou potrvají zhruba do poloviny srpna a výše slev bude postupně stoupat. Snížení cen by se nemělo lišit od předchozích let. Zájem o výprodeje OC očekávají ale vyšší než obvykle, a to především z důvodu rostoucí inflace a všeobecného zdražování. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zástupci nákupních center.

Letní slevy spustilo v pondělí pražské centrum Fashion Arena Prague Outlet, lidé v nich budou moci nakoupit do půlky srpna. Jednotlivé značky podle ředitelky centra Lenky Čapkové nyní lákají na snížení cen až o 50 procent, s vrcholící letní sezonou se většinou ale vyšplhají až na 80 procent. "Tato sezonní akce je mezi našimi zákazníky dlouhodobě velice oblíbená, proto čekáme silný zájem i v letošním roce. Ten bude navíc umocněn aktuálně kulminující inflací," řekla.

V nákupním centru Palladium v Praze začaly letní výprodeje už v polovině června a potrvají celé léto. I zde slevy obchodníci většinou rozdělují do několika vln, podle ředitele marketingu a PR Palladia Milana Rumlera začínají na 20 až 30 procentech, pokračují okolo 50 procent a konečné výprodeje jsou plánovány se slevami až 70 procent. "Zájem o slevy letos očekáváme vyšší než v loňském roce," uvedl. Dodal, že je to, vedle vyššího počtu turistů v centru Prahy, jeden z důvodů růstu návštěvnosti nákupního centra, který v posledních dnech Palladium eviduje.

Freeport Fashion Oulet na Znojemsku spustil letní výprodeje 4. června, slevy podle ředitele centra Jana Procházky dosáhnou nejvyšší míry na přelomu července a srpna, kdy budou moci lidé nakoupit až se 70procentní slevou. "V tomto období už lze čekat přeci jen omezenější výběr zboží," řekl. Upozornil, že slevy na starší kolekce, na které se outlety zaměřují, musejí prodejci počítat z jejich původních cen. "Zákazníci tak budou mít toto léto ještě šanci skutečně výrazně ušetřit. Od podzimu začnou postupně i do outletů přicházet novější a tedy i dražší kolekce, jejichž ceny budou poznamenány inflací," dodal.

V pražském centru Galerie Harfa podle jeho ředitele Pavla Hradce některé obchody letní slevy zahájily minulý týden. V současné době je zájem zhruba stejný jako v minulý letech, uvedl. "Pokud se díváme na prodeje, květen byl velice úspěšným měsícem. Červen pravděpodobně tak výrazný nebude, nicméně i tak očekáváme vyšší obraty v porovnání s lety 2021 a 2019," řekl dále. Je to podle něj částečně způsobeno i nárůstem cen. Je ale přesvědčen, že slevy při letních výprodejích vytvoří opět pro zákazníky zajímavé ceny.

Meziroční inflace v květnu podle dat Českého statistického úřadu vzrostla na 16 procent z dubnových 14,2 procenta. Oděvy proti květnu loňského roku zdražily o 22,9 procenta, ceny obuvi stouply o 16,8 procenta.