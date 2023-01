Obchod EU s Ruskem se loni kvůli invazi výrazně propadl, uvedl Eurostat

Brusel - Hodnota dovozu produktů a surovin z Ruska do zemí Evropské unie do září loňského roku kvůli omezením vyvolaným invazí na Ukrajinu klesla o třetinu, u vývozu téměř o polovinu. Nejvíce se propadl dovoz uhlí, plynu, hnojiv, železa a ropy. Vyplývá to z údajů zveřejněných evropským statistickým úřadem Eurostat. Podle nich tvořil loni v únoru dovoz z Ruska 6,4 procenta veškerého importu ze třetích zemí, kdežto v září už jen 3,8 procenta. U vývozu klesl podíl exportu do Ruska z 2,3 na 1,1 procenta.

Evropský blok začal od únorového vpádu Ruska na Ukrajinu zavádět sankce, které zasáhly export některých komodit. Unie například od srpna zakázala dovoz ruského uhlí, od prosince surové ropy tankery, další omezení se týkají například oceli. Sama Moskva naopak začala omezovat dodávky plynu do některých unijních zemí.

Podle dnešních statistik se hodnota dovozu z Ruska propadla o 33 procent, vývozu o 47 procent. EU snížila schodek své obchodní bilance z březnových 19,6 miliard eur (téměř 468 miliard Kč) na 9,7 miliard eur v září.

Největší propad dovozu zaznamenala EU u ruského uhlí, které v roce 2021 tvořilo 45 procent veškerého uhlí dováženého z mimounijních států. Ve třetím čtvrtletí loňského roku, v jehož průběhu začalo platit úplné dovozní embargo, to bylo již jen 13 procent. U plynu se podíl ruského dovozu snížil ze 36 na 18 procent, u hnojiv z 29 na 17 procent, u železa a oceli ze 16 na 5 procent a u ropy z 25 na 14 procent.