Občerstvení Letadlo na D10 u Bakova dostalo novou podobu

Bakov nad Jizerou (Mladoboleslavsko) - Lidé cestující na trase mezi Prahou a Libercem po dálnici D10 mohou navštívit opravený areál občerstvení Letadlo u Bakova nad Jizerou. Rekonstrukci prodělává také interiér letadla, který bude hotov do konce letních prázdnin. Areál změnil vlastníka, renovace začala v lednu, řekl ČTK nový majitel letadla František Vágner.

Kromě občerstvení chce Vágner z místa udělat návštěvní místo. Určené má být především pro děti, ale i fanoušky techniky. Kromě letadla zde jsou a budou k vidění i další stroje, například vozidla americké policie, hasičů nebo záchranářů, díky spolupráci s Buggyrou jsou zde i závodní vozy, které se budou pravidelně obměňovat. Podle Vágnera má další technika do budoucna přibývat, objevit by se zde mohla například tramvaj.

Z původní podoby, kdy letadlo neslo bílo-oranžové barvy společnosti Kofola, má po renovaci barvy závodního týmu Buggyra, nese červeno-modro-bílý nátěr, který doplňuje nápis Buggyra Air. Kolem letadla vzniklo venkovní posezení, nové je parkoviště i dětské hřiště.

Původní majitel letadlo podle Vágnera inzeroval přes realitní kancelář. "Sledoval jsem vývoj nabídky, prodejní cenu. Potom jsem letadlo koupil," řekl Vágner. S areálem byla podle něj spojena řada problémů například s vodou nebo veřejným osvětlením, což atraktivitu nabídky snižovalo. Náklady na oživení areálu jsou podle Vágnera v desítkách milionů korun.

"Byla to myšlenka, která mě napadla ve chvíli, kdy jsem viděl, že to tady skomírá a bylo to čím dál horší," řekl Vágner. Na rekonstrukci začal pracovat letos v lednu, nyní je areál již téměř hotov.

Nový majitel řeší i problematický nájezd z dálnice a výjezd z parkoviště. V současnosti zde při sjíždění a najíždění na dálnici chybí příslušené připojovací pruhy, do budoucna by je tu ale mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle Vágnera vybudovat. S ŘSD jedná.

Areál by se měl využívat také pro srazy závodníků stáje Buggyra, odjíždět by se odsud mělo i na závody Rallye Dakar.

U dálnice u Bakova stojí vyřazený Iljušin Il-18D, který létal na linkách u Československých aerolinií pod imatrikulací OK-WAJ. Nasazován byl především na lety do Havany. Jako restaurace slouží od roku 1986.