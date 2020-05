Obce zrušily či odložily investice za desítky miliard korun

Praha - Česká města a obce podle průzkumu Svazu měst a obcí (SMO) zatím v důsledku koronavirové krize zrušily 10.000 investičních projektů za 8,4 miliardy korun a odložily 23.000 dalších za zhruba 27,6 miliardy korun. Vyplývá to z průzkumu mezi 382 obcemi, který dnes prezentovali zástupci svazu. Kritizovali také fakt, že vláda navrhla, aby část kompenzačního bonusu pro živnostníky zaplatily částečně i obce, což ve středu vrátil Senát do Sněmovny.

Z průzkumu mezi obcemi podle výkonné ředitelky SMO Radky Vladykové vyplynula kromě nutnosti omezovat řadu investic také velká nejistota mezi komunálními politiky ohledně toho, jak se budou měnit rozpočtové příjmy. Odhadují, že klesnou o pět až 20 procent a plných 34 procent obcí uvedlo, že si netroufají to odhadovat. Samosprávy měly také podle průzkumu přímé náklady asi dvě miliardy korun na řešení pandemie nového koronaviru, ať šlo o dezinfekce veřejných prostranství nebo nákupy ochranných pomůcek.

Předseda SMO a kyjovský starosta František Lukl uvedl, že obce jsou největším veřejným investorem a vláda by se měla zasadit o to, aby se jim dále nesnižovaly příjmy. Podle vládního návrhu bonusů pro OSVČ by měla až třetina peněz jít z rozpočtů územních samospráv, což by podle svazu rozpočty obcí připravilo o 11,2 miliardy korun. "Není možné, abychom se ve výdajích podíleli na něčem, co v příjmech v tuto chvíli nemáme," řekl Lukl.

Stát by podle Lukla měl samosprávám pomoci přes nové dotační tituly, k čemuž mu má napomoci i zpracovaný průzkum. Na jeho základě nyní SMO připraví databázi zrušených či odložených projektů podle jejich zaměření. "Pevně věříme, že když vláda dostane tak cenný materiál, tak dokáže jednotlivé dotační programy přesně zacílit," řekl předseda. Dodal, že pro samosprávy jsou tradičně prioritní investice do dopravní a technické infrastruktury, životního prostředí, bydlení a školství.

Ekonom zaměřující se na veřejné finance Luděk Tesař k tomu řekl, že většina obcí by měla krizi zvládnout bez větších problémů. "Obce netrpí nouzí," řekl s tím, že v minulosti se několikrát měnilo rozpočtové určení daní ve prospěch obcí. S poklesem příjmů například o 15 procent by se tak podle něj většina z nich vypořádala, ale problém by měly ty samosprávy, které byly zodpovědné a dařilo se jim uskutečňovat investice. Ty nyní nebudou mít dostatečné rezervy a budou si muset brát úvěry, které nicméně budou podle ekonoma velmi výhodné. Dodal, že vláda by mohla samosprávám například dotovat úroky z úvěrů.

Ekonom dodal, že ministerstvo financí nyní počítá s tím, že daňové příjmy samospráv poklesnou o 12 procent. Je to však podle něj optimistický odhad, který počítá se zachováním výběru DPH. Podle jeho názoru se pokles bude pohybovat spíše mezi 15 a 20 procenty.

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Je partnerem pro vládu i Parlament. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů opatření, které se týkají kompetencí obcí. Svaz sdružuje přes 2700 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,4 milionu obyvatel Česka.