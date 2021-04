Obce z okolí Vrbětic zveřejnily Vrbětickou výzvu, požadují i odškodnění

Vlachovice (Zlínsko ) - Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly muniční sklady, výzva vládě, aby zabezpečila plnohodnotný pyrotechnický průzkum a zabezpečení zasaženého území i aby neprodleně zamezila nelegálnímu vlivu Ruska na našem území je obsahem Vrbětické výzvy. Dnes ji představili médiím zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají, prezentovali ji také zástupci hnutí STAN, poslanec a krajský zastupitel Petr Gazdík a europoslanec Stanislav Polčák.

Výzva nazvaná "Vrbětická výzva: Už nikdy znovu!" obsahuje body, které se týkají obcí, národní i mezinárodní úrovně kauzy. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Tato informace vyšla najevo o víkendu.

Autoři výzvy jsou znepokojeni informacemi o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů v areálu Vlachovicích – Vrběticích. "Žádáme, aby z důvodů dlouhodobé rozvratné činnosti ruských složek na území našeho státu bylo zastoupení diplomatů a pracovníků ruského velvyslanectví rovnocenné s českým zastoupením v Rusku. Žádáme vládu, aby neprodleně zamezila nelegálnímu vlivu Ruska na našem území," uvedla výzva. Chce také zveřejnění informací o zapojení Ruské federace do výbuchu, a po šesti a půl letech letech od události brzké zveřejnění závěrů z vyšetřování ze strany policie a dozorujícího státního zastupitelství.

Pokud byli podle Gazdíka ruští občané a politici v kauze jakkoliv aktivní, měla by Evropská unie a hlavně česká vláda zvážit sankce proti Rusku. "Musíme vystupovat jako důstojná, sebevědomá země, nejsme žádný pohůnek Ruska, to tady kdysi bylo, teď už rozhodně ne a měli bychom se podle toho chovat. Mrzí mě chování pana prezidenta, který se odmítl ke kauze týden vyjádřit. V současné době bychom potřebovali morální podporu hlavy státu," uvedl Gazdík, podle kterého vyjádřili podporu prezidenti jiných zemí.

Starostové požadují odškodnění. "Konstatujeme, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům, ať náhrada škody skutečné, ušlého zisku či zadostiučinění, za výbuchy bylo dosud zcela nedostačující, zejména z důvodu nezjištěného viníka. Vyzýváme Vládu ČR, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu," uvádí text výzvy.

Například starosta Slavičína na Zlínsku Tomáš Chmela (nez.) odhaduje škody v řádu milionů korun, zejména za poškození silnice, kterou využívaly složky integrovaného záchranného systému (IZS). Město také nemohlo hospodařit na svých pozemcích.

Zbylá munice byla z vrbětického areálu odvezena, pyrotechnici jej poté čistili od nevybuchlé munice. Lidé a firmy se nemohly dostat na své pozemky zasažené výbuchem, kvůli čištění areálu byla například také uzavřena silnice a lidé museli volit objízdné trasy, žádné náhrady se však nedočkali. Záchranné práce skončily loni v září, složky IZS pak v říjnu 2020 ukončily zásah, náklady se odhadují na miliardu korun.

"Čekali jsme, až skončí záchranné a likvidační práce, potom na samotné vyšetřování, jak dopadne a jestli bude znám viník. Teď se nám jeví, že viníka máme známého, takto jsme si to asi nikdo nepředstavovali, že by mohl být viník dokonce zahraniční, tak uvidíme, co to bude pro nás znamenat, jaké možnosti, kde a kolik budeme žádat," uvedl starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák (STAN). Podle starostů by bylo nejjednodušší, kdyby vše administrovala jedna státní instituce, zprostředkovatelem by mohl být kraj.

Autoři výzvy také žádají o podporu spojence v NATO a EU a vyslovili podporu Ukrajině i dalším zemím, především Bulharsku, Velké Británii Podle Polčáka je důležité, aby se kauza otevřela i na mezinárodní soudní úrovni, Česká republika by měla postupovat podle Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a po vyšetření věc oznámila Evropskému soudu pro lidská práva. Podle Polčáka by se také měl vrbětickou kauzou zabývat příští týden Evropský parlament.