Obce v Č. Švýcarsku mohou žádat o peníze na náhradu škod po požáru

Krásná Lípa (Děčínsko) - Ministerstvo životního prostředí je připraveno začít příští týden uvolňovat peníze obcím v Českém Švýcarsku, kde hořelo na ploše 1060 hektarů. Po jednání se starosty dotčených obcí to novinářům řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Ministerstvo má připraveno 100 milionů korun. Požadavky mohou posílat obce už nyní. Omezení vstupu do parku České Švýcarsko se v případě nutnosti může prodloužit. Národní parky v ČR přehodnotí zásady péče s ohledem na požár v Českém Švýcarsku.

Peníze bude úřad uvolňovat postupně na základě požadavků obcí. "My se podíváme, co všechno může uhradit ministerstvo životního prostředí nebo národní park České Švýcarsko," uvedla Hubáčková. Starostové obcí připravili na dnešní jednání několik požadavků. Uhradit by chtěly obce podle starosty Krásné Lípy Jana Koláře (nez.) například výdaje, které měly v souvislosti s vysláním dobrovolných jednotek hasičů na zásah. V případě Krásné Lípy jsou podle Koláře statisícové. "Příslib existuje," uvedl.

Obce budou moci peníze využít na obnovu infrastruktury, včetně zabezpečení požárem poškozených svahů. Ministerstvo obcím přispěje také na likvidaci odpadu po požáru. V případě potřeby resort částku určenou na pomoc zvýší.

Nejrozsáhlejší požár v České republice se rozhořel 24. července, zasáhl plochu o velikosti 1060 hektarů. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Evakuovat se museli lidé z Hřenska a jeho částí a také z Vysoké Lípy u Jetřichovic. Hasiči požár uhasili po 20 dnech.

Omezení vstupu do parku České Švýcarsko se v případě nutnosti může prodloužit

Ministerstvo životního prostředí je v případě nutnosti připraveno prodloužit omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko, kde požár zasáhl 1060 hektarů, řekla dnes novinářům ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Opatření jsou platná zatím do 31. srpna. Drony v parku každý den nacházejí možná rizika vzniku ohnisek požáru, na místě jsou stále desítky hasičů.

S monitorováním území pomáhá armáda. Jen za středu podle Hubáčkové drony signalizovaly 33 míst, u nichž je možné, že se rozhoří, a je nutné je sledovat. Místa, která jsou ohrožena požárem, jsou většinou ve špatně přístupných oblastech.

Odborníci mapují, co je možné zpřístupnit. Kontrolují cesty, někde se odstraňují ohořelé stromy. "Nicméně jsou lokality, kam ještě nebylo možné pracovníky, kteří mapují škody, pustit," uvedla ministryně. Geologové zároveň kontrolují skalní masivy.

Vedle vybraných území a lesů je zakázaný v noci od 21:00 do 6:00 i vstup na otevřené turistické trasy. Opatření je preventivní a vzhledem k přetrvávajícímu suchu má omezit riziko vzniku dalšího požáru v lesích. Zákaz vstupu se nevztahuje například na zaměstnance správy parku, záchranáře nebo lidi, kteří se přes území dostávají ke svým nebo pronajatým nemovitostem.

Ministerstvo vydalo opatření na základě podnětu správy českošvýcarského národního parku. Správa se obává nejen případného vzniku dalších požárů, ale i ohrožení lidí padajícími kameny nebo stromy poškozenými rozsáhlým požárem.

Národní parky v ČR přehodnotí zásady péče s ohledem na požár v Českém Švýcarsku

Všechny národní parky v ČR přehodnotí připravené zásady péče s ohledem na požár v Českém Švýcarsku. Zvýšit se musí bezpečnost. Novinářům to dnes řekla po setkání se starosty obcí v Českém Švýcarsku ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Zásady péče o parky byly těsně před projednáním. Nyní se musí podle ministryně upravit. "Jsem rád, že ministerstvo chce úpravu udělat všude, ve všech národních parcích. Musíme se na to podívat se zkušeností z Českého Švýcarska," řekl senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (za STAN), který se účastnil dnešního jednání. V ČR jsou čtyři národní parky. Podle Hubáčkové není reálné, aby přepracování a projednání zásad péče o parky trvalo méně než rok.

Prvek k zajištění bezpečnosti návštěvníků a bezpečnosti nemovitostí se musí podle Hubáčkové promítnout do podoby zásad péče. K připravenému dokumentu národního parku České Švýcarsko měli zástupci obcí řadu připomínek. Kritiky se dočkalo i vedení správy parku. Na dotaz, zda ministryně uvažuje o odvolání ředitele Pavla Bendy, Hubáčková odpověděla, aby se novináři zeptali po 31. srpnu.