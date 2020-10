Obce trvají na náhradách od státu za výpadky svých příjmů

Praha - Obce budou dál apelovat na vládu, aby stát nahradil výpadky v jejich příjmech, které zapříčinila vládní koronavirová opatření. V dnešní tiskové zprávě to uvedli zástupci svazů obcí, měst či Spolku pro obnovu venkova. Představitelé samospráv současně ocenili to, že Senát ve čtvrtek vložil do vládního návrhu zákona úpravu, podle které by měly kraje obdržet ze státního rozpočtu jednorázově 300 korun na každého obyvatele.

Příspěvek krajům má podle Senátu sloužit ke zmírnění letošního poklesu daňových příjmů v souvislosti s epidemií koronaviru. Senát ho vložil do návrhu na vyplácení příspěvku 500 korun denně podnikatelům, kterým vláda uzavřela provozy nebo omezila podnikání. "Senátoři prokazují, že si uvědomují a chápou, že všechny finanční prostředky vložené do rozvoje krajů se několikanásobně vrátí i nastartováním celorepublikové ekonomiky," uvádí obecní svazy.

Obcím už Parlament kvůli vyplácení příspěvku podnikatelů za jarní vlnu epidemie schválil na návrh Senátu příspěvek 1200 korun na obyvatele, posléze ho na návrh vlády zvýšil na 1250 korun. Obce však připomínají, že jejich příjmy zasáhnou i podzimní vládní programy. "Macešský přístup státu k obcím je zarážející. Výše kompenzace, kterou obdržely během léta, je pouze malou náplastí na celkový pokles příjmů," uvedl předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák uvedl, že obce se svého nároku nevzdají. "Dál budou apelovat na vládu," řekl. Podle autorů výzvy, ke které se připojili i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), by posílení rozpočtů samospráv umožnilo transparentně využít peníze co nejblíže občanům. Samosprávy jsou podle nich připraveny se zavázat, že všechnu podporu, kterou od státu získají, investují výhradně do veřejných potřeb svého území.