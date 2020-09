Obce: Projednávání stavebního zákona je v rozporu s legislativou

Praha - Postup projednávání nového stavebního zákona je v rozporu s legislativními pravidly vlády. Zákon neprošel řádným schvalovacím procesem, protože nebyl projednán s povinnými připomínkovými místy. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda Svazu měst a obcí (SMO) ČR František Lukl. Vláda zákon, který má výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení, schválila na konci srpna. Vyjádření ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které za přípravu normy odpovídá, ČTK shání.

"Procesní změny a digitalizaci stavebního řízení vnímáme od začátku jako nutnost. Jsme ale znepokojení způsobem projednávání návrhu a máme také obavy z možného kolapsu systému, pokud bude návrh prosazován dále tímto způsobem," uvedl Lukl.

Experti svazu se podle něj shodují na tom, že byla porušena legislativní pravidla vlády. "Nebyl projednán s připomínkovými místy, mezi která patří právě náš svaz," podotkl Lukl. Podle něj se svaz proti postupu vlády při projednávání zákona ohradil už dříve.

Vláda schválila stavební zákon 24. srpna a předložila ho k projednání do Sněmovny. "Podle našich informací se už připravuje pozměňovací návrh napříč politickým spektrem. Věřím, že naše připomínky v něm budou zapracovány," doplnil Lukl.

Hlavními principy jsou podle dřívějšího vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) jedno řízení před jedním stavebním úřadem, integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů, pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad nebude vracet věc zpět k novému projednání. MMR plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Podle analytiků, které ČTK oslovila, nový stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí. Velký přínos je podle nich v digitalizaci, důležitá bude odbornost úředníků na stavebních úřadech i jejich dostatečná kapacita.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Jeho členy je více než 2700 měst a obcí. Mezi hlavní cíle organizace patří obhajoba společných práv měst a obcí a vytváření příznivých podmínek pro jejich rozvoj, podpora samosprávné demokracie ve veřejné správě nebo spolupráce na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu.