Obce podle Lukla potřebují přímou finanční pomoc, dotace nestačí

Praha - Obce a města potřebují přímou finanční "injekci", nikoliv pouze dotace. V pořadu televize Prima Partie to uvedl předseda Svazu města a obcí František Lukl. Vláda, která si peníze podle něj v době koronavirové krize vlastně "vypůjčila", by je zase měla vrátit. Jednání zástupců samosprávy a členů vládů o státní podpoře by se mělo uskutečnit v úterý.

Zástupci obcí a krajů kritizují, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným OSVČ a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Podle výpočtů ministerstva financí vyplácení příspěvků bude mít na státní rozpočet dopad 26,1 miliardy korun, na daňové příjmy obcí 9,9 miliardy a krajů 3,5 miliardy korun. Jde tak celkem o 39,5 miliardy. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že její úřad je připraven podpořit rozpočty krajů, měst a obcí dotacemi na investice.

Atmosféra v obcích je podle Lukla truchlivá a napjatá, za "světlo na konci tunelu" označil senátní návrh zákona, podle něhož by stát měl obcím a krajům dorovnat výpadek příjmů kvůli proplácení kompenzačního bonusu podnikatelům. "Už ve školce se učí, že pokud si někdo něco půjčí, tak to má vrátit a pokud možno na místo, kde si to půjčil," řekl Lukl na adresu vlády. Podle něj i premiér Andrej Babiš (ANO) již na pátečním jednání pochopil, že dotace města nezachrání.

Podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) nešlo se samosprávami jednat dříve, protože nebyly známé přesné dopady nových příspěvků, které vláda začala vyplácet kvůli koronavirové krizi. Ministryně senátní návrh nepodporuje, má nachystané návrhy na podporu obcím v několika variantách, jejich podobu ale nezveřejnila.