Praha - Městské části, obce či svazky obcí mohou žádat stát o peníze na stavbu sociálních a dostupných bytů. V programu Výstavba ve Státním fondu rozvoje bydlení je na to pro letošní rok vyčleněna miliarda korun a radnice by měly za dotace a úvěry vybudovat v sociálním, dostupném či smíšeném domě byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních s koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Dnes vstupuje v platnost nařízení vlády, které s tím počítá.

Podle programu, který vláda schválila v polovině dubna, dotace mají sloužit na pořízení sociálních bytů s nízkým nájemným pro domácnosti, kterým s příspěvkem na bydlení po odečtení bytových nákladů nezbývá ani 1,6násobek životního minima a jsou bez šancí na běžné bydlení. Úvěry mají být použity na dostupné byty za obvyklé nájemné pro středně příjmové domácnosti. Radnice je mohou nabídnout i potřebným profesím jako například lékařům, učitelům či policistům.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je smyslem financování přes Státní fond rozvoje bydlení možnost kombinovat dotaci a výhodný úvěr a radnice ani nemusí stavět na zelené louce, ale mohou kupovat i jednotlivé byty. Za určitých podmínek mohou obce dostat na sociální byty až sto procent nákladů. U dostupného bydlení by mělo být možné státní úvěr kombinovat s komerčním úvěrem či vlastními penězi obce.

Pro letošní rok vláda připravila pro program na sociální byty 650 milionů korun a na zvýhodněné úvěry na dostupné byty 350 milionů korun. V dalších letech by to měly být podle Dostálové dvě miliardy na dotace a miliarda na úvěry.

V dalších letech by se podle MMR mohlo ročně v obcích postavit až 2000 sociálních a dostupných bytů. Z podkladů k programu ale vyplynulo, že sociální byt by potřebovalo 62.000 až 65.000 domácností. Na běžném trhu se jim kvůli nízkému příjmu a dalším znevýhodněním nedaří přiměřené bydlení najít. Podle analýzy Platformy pro sociální bydlení loni bylo ve vážné bytové nouzi 54.000 domácností. MMR spočítalo, že by na stavbu nových sociálních bytů bylo potřeba nejméně 76 miliard bez DPH v cenách roku 2017.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení, nakonec upřednostnila dotační a úvěrový program. Někteří starostové jeho nastavení kritizovali. Podle nich je pro malé obce nevýhodný a využívat ho nebudou. Podle odborníků na sociální problematiku dotace k vyřešení bytové nouze nestačí a žádají přijetí zákona o bydlení.