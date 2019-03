Praha - S rostoucími důchody by podle obcí měly růst i maximální ceny za sociální služby v domech pro seniory. Za celodenní stravování by se podle šéfa Svazu měst a obcí Františka Lukla měly zvednout ze 170 korun na 190 korun, za ubytování z 210 na 230 korun. O návrhu jednal svaz dnes se zástupci vlády. Podle Lukla ministerstvo práce a sociálních věcí slíbilo analýzu situace. Města chtějí také zavést koeficient, podle kterého by dostávala města více peněz na úpravy pro život seniorů podle jejich počtu.

Koalice hnutí ANO a ČSSD v pondělí slíbila v příštím roce navýšit znovu důchody o 900 korun. Výše maximálních cen nebyla podle Lukla několik let valorizovaná, takže peníze mnohdy nestačí k zajištění kvalitních služeb. Maximální ceny, které je možné platit za sociální služby, upravuje ministerstvo vyhláškou.

V případě vyšších příspěvků pro obce se staršími občany se Svaz měst a obcí inspiroval na Slovensku. V Česku podle Lukla existuje obdobné ustanovení pro studenty. "Obce, kde žije více seniorů, mají více výdajů s aktivitami pro tyto své spoluobčany. Bylo by dobré, aby byly podpořeny," uvedl.