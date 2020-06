Obce bez Prahy přijdou na daních letos o 26,5 mld. Kč, ukázala analýza

Praha - Obcím bez Prahy letos kvůli dopadům šíření koronaviru klesnou příjmy ze sdílených daní o 26,5 miliardy korun. Většině obcí by přitom mohly pomoci poměrně vysoké úspory, které mají. Pro 91 procent obcí, tedy 5675, bude totiž odhadovaný pokles objemu sdílených daní nižší než polovina jejich úspor. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

"Tato skupina obcí by se tak mohla s nečekaným poklesem příjmů poměrně dobře vyrovnat. Nejenže můžou kompenzovat výpadek příjmu ze sdílených daní, ale ještě jim polovina objemu jejich úspor zůstane," uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Obce bez Prahy měly podle schváleného rozpočtu na rok 2020 obdržet v rámci sdílených daní více než 158 miliard korun. Podle dubnového odhadu ministerstva financí by však měly obce kvůli letošnímu propadu ekonomiky a následnému nižšímu výběru daní dostat necelých 132 miliard korun, tedy o 17 procent méně.

Obcí, u kterých je objem úspor nižší než odhadovaný pokles sdílených daní, je podle analýzy v ČR 193. Z nich 18 obcí nemělo koncem loňského roku žádný dluh. U dalších 384 obcí se výpadek sdílených daní podílí na jejich úsporách od 50 do 100 procent. Vláda dosud kritizovala vysoké úspory obcí a vyčítala jim, že málo investují.

Podle analýzy CRIF tak dnes Sněmovnou schválené dotace 1200 Kč na obyvatele, které obcím přinesou 12,8 miliardy korun, jsou jen částečnou kompenzací ztrát souvisejících se systémem vládní pomoci podnikatelům a firmám. Příjmy obcí totiž ovlivní i snížení výkonu ekonomiky a s tím souvisejících nižších příjmů z daní.

"Výpadky v příjmech obcí sice budou formou dotací kompenzovány jen částečně, nicméně díky velmi dobrým výsledkům hospodaření většiny obcí v předchozích obdobích by neměl být ohrožen jejich základní provoz. Bude zajímavé pozorovat, zda dojde ke snížení jejich investiční aktivity, nebo zda naopak využijí uvolněných kapacit dodavatelských firem k investicím do zakázek, které by podpořily místní podnikatele," uvedla Kameníčková.

Ta zároveň upozornila, že obce nebudou mít pouze nižší příjmy, ale také vyšší výdaje. Ty budou souviset s náklady na přísnější hygienická opatření a na péči o ohrožené skupiny obyvatel nebo i s nižšími příjmy z pronájmu nemovitostí.