Občanskou angažovanost má Výborný za dobrý signál pro budoucnost

Praha - Dění kolem oslav třicátého výročí sametové revoluce i sobotní demonstraci na Letné, kde se sešlo na 250.000 kritiků premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, vnímá předseda KDU-ČSL Marek Výborný jako dobrý signál pro budoucnost. O svobodu je třeba pečovat, řekl na Národní třídě. Spolu se stranickými kolegy tam rozsvítil osmikilovou svíci a zazpíval hymnu. Lidem, kteří k pamětní desce připomínající zásah proti studentům v roce 1989 dnes přišli, poděkoval.

"Demokracie je neustále ohrožena, často námi samotnými. I svoboda. My jsme někteří pochopili svobodu tak, že si můžeme dělat, co chceme, a to není pravda. Svoboda je spojena se zodpovědností. Demokracie je v permanentním ohrožení, tak je to v ohrožení našeho myšlení, našich úvah. Musíme o ni pečovat," řekl Výborný novinářům. Doplnil, že vítá dění kolem 17. listopadu, protože jde o vědomí občanské odpovědnosti. "Vědomí toho, že mi to není jedno v jaké zemi žijeme, v jak se někteří politici chovají, je velmi důležité a je to dobrý signál pro naši budoucnost, mám z toho radost," uvedl.

Na sobotní akci na Letné podle Výborného byla cítit pozitivní atmosféra a zazněly důležité výzvy směřující ke kvalitě demokracie. Je na premiérovi, aby výzvy vyhodnotil, míní Výborný. "Grandiosní střet zájmů nepoškozuje jen jeho, na první místě poškozuje Českou republiku," uvedl.

Demonstranti v sobotu na pražské Letné vyzvali Babiše, aby do nového roku vyřešil střet zájmů, zbavil se holdingu Agrofer a aby odešla i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Premiér odmítá, že ve střetu zájmů kvůli svému majetku je.