Obavy mají i pendleři jezdící z Německa do Česka

Berlín/Budyšín (Německo) - Kvůli zhoršující se epidemické situaci v Česku hledí s obavami na karanténní opatření nejen čeští pendleři pracující v Německu, ale také lidé, kteří za prací jezdí každý den opačným směrem, tedy z Německa do Česka. Takových pendlerů je sice výrazně méně, ale restrikce na ně doléhají možná ještě tíživěji, jak v rozhovoru s ČTK řekla Ivana, která ze saského Budyšína (Bautzenu) rok a půl dojíždí pracovat do nemocnice v severočeském Rumburku.

"Bojím se toho. Jsme každý den na internetu a hledáme, co je nového v Německu," řekla Ivana o stále nejistém výhledu výjimek, které v Německu pro pendlery mířící z rizikových oblastí v zahraničí platí. Rumburk je součástí Ústeckého kraje, který spolu s Moravskoslezským zůstal jediným, které Německo ještě nepovažuje za rizikovou oblast. Pokud by Berlín situaci s Ústeckým krajem přehodnotil, znamenalo by to možné komplikace i pro Ivanu.

Na to, jak se překračování hranice může stát obtížné, si pamatuje ještě z jara, kdy Česko uzavřelo hranice s Německem. Prvních pár týdnů se to Ivany nedotklo, protože kvůli uzavřené školce zůstávala s dcerou doma. S manželem, který je Čech pracující v Německu, jako zdravotníci ale později mohli opět školku využívat, což učinili. Přejezd hranice ale snadný nebyl.

"Musela jsem mít potvrzení o tom, kde pracuji. Pak po mně chtěli nějaký domicil, ale já nevěděla, kde ho mám vzít, protože byl myšlený pro pendlery, kteří jezdí z České republiky," řekla.

"U mě to bylo úplně složité, protože jsem Slovenka. Ani na těch hranicích nevěděli, co se mnou mají dělat. Ale nakonec mě vždycky pustili. Někdy tam byli chápavější, když mi řekli ano, pracujete v Rumburku, tak jeďte," vzpomíná. Výhodné bylo, když při cestě zpět zastihla na hranicích stejnou policejní hlídku. "To už mě jenom pouštěli," uvedla. "Ale někteří prostě nevěděli a já tam stála třeba 15 minut," dodala.

"Když jsem jim řekla, že žiju v Německu a jezdím pracovat do Čech, tak už i to byla rarita, a pak jsem vyndala slovenskou občanku," uvedla s tím, že na občanském průkazu měla ještě jiné trvalé bydliště, které bylo odlišné od německé adresy. "Byli z toho zmatení," říká.

Od policistů pak slýchávala otázky, proč jezdí z Německa pracovat do Čech. "Proč to děláte, říkali. Bylo to vtipné," řekla. Za výhodu svého opačného pendlování zmínila to, že z druhé strany vždy čekala na průjezd přes hranice delší kolona.

To, že jezdí pracovat z Německa do Česka, vysvětluje tím, že je to kvůli pracovní době. "V Německu jsme s manželem sami a nemáme tady babičky, takže pro mě nepřicházel v úvahu třísměnný provoz, který tady funguje na rentgenu a který v Česku není. Tam fungují na služby, takže já mívám ranní," řekla. Odpoledne tak ve školce stihne vyzvednout dceru. "Z finančních důvodů to nebylo," dodala se smíchem k pendlování z Německa do Česka.