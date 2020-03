Obavy Čechů z koronaviru rostou, strach jich má 74 procent

Praha - S nárůstem počtu lidí nakažených novým typem koronaviru se zvětšují i obavy Čechů. Strach má 74 procent z nich. Bojí se jak o zdraví své a svých blízkých, tak o to, že přijdou o práci a dojdou jim peníze. Nejvíce se obávají toho, že budou virus sami šířit. Vyplývá to z průzkumu životního pojištění Mutumutu a společnosti EMA data mezi tisícovkou respondentů.

Ještě před vyhlášením karantény obavy vyjadřovalo méně lidí, přibližně dvě třetiny. Třetina lidí se bojí především o své vlastní zdraví, třetina se bojí o své blízké a nejvíce oslovených (36 procent) se nejvíce obává toho, že by virus mohli šířit.

Lidé aktuální situaci přizpůsobili své chování. Na 70 procent lidí uvedlo, že omezili své sociální kontakty na nutné minimum, 13 procent nenavštěvuje ani své příbuzné, návštěvy obchodů zcela omezila čtyři procenta oslovených.

"Od první vlny průzkumu, která byla před týdnem těsně před vyhlášením nařízení vlády o omezení pohybu osob, je jasně patrný posun v chování lidí prakticky ve všech dotazovaných oblastech. Je vidět, že Češi začali situaci brát opravdu vážně. Zatímco před pouhým týdnem celá třetina lidí uváděla, že žádné změny ve svém chování neplánuje, dnes je takových respondentů pouhých devět procent," komentoval výsledky průzkumu analytik Mutumutu Tomáš Vakrman.

Hrozící riziko nákazy a související opatření omezují také možnost lidí pracovat. Třetině lidí zcela znemožnilo práci, home office, tedy práci z domova aktuálně využívá pouze 11 procent oslovených. Češi už také začínají pociťovat negativní dopad na svou finanční situaci. Více než polovina lidí uvádí negativní vliv na svůj domácí rozpočet. Zároveň trpí pocitem nejistoty z toho, co bude dál. Dvě třetiny lidí se obávají o své rodinné finance, doplnil jednatel EMA data Jiří Paták.

Třetina oslovených uvedla, že nemá žádný záložní plán, pokud by nadále nemohli pracovat a situace by pokračovala. Podobný počet lidí plánuje žít nějakou dobu z úspor, osm procent spoléhá na podporu od státu, ať už jde o ošetřovné na děti, nemocenskou nebo jinou kompenzaci. Desetina oslovených by se v případě kritické finanční situace obrátila na rodinu, osm procent plánuje začít výrazněji šetřit, dvě procenta spoléhají na pojištění a jedno procento by situaci řešilo půjčkou.

Průzkum se zajímal též o to, jak Češi tráví čas doma. Nejvíce jich sleduje televizi a filmy a pečuje o děti a domácnost. Vedle vaření a pečení zmiňovali respondenti často také velký úklid nebo péči o zahradu a kutilství. Velká část se věnuje práci, další uváděli čtení, cvičení, meditaci nebo hraní počítačových her. Češi se věnují také ručním pracím, například šití roušek, část se učí novým dovednostem, například hře na hudební nástroj a část uvedla, že nově nabytý čas vyplňuje sexem.

Průzkum ukázal na to, že iniciativy vyzývající k domácímu šití roušek mají úspěch a nedostatek zdravotnických roušek vyřešili Češi po svém. Na 70 procent lidí na veřejnosti nosí doma šitou roušku vlastní výroby. Lidé používají i další ochranné prostředky. Pětina oslovených se chrání respirátorem, stejný počet lidí nosí rukavice a desetina si při cestách mimo domov nasazuje také brýle.