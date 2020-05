Obama se po ukončení stíhání Flynna obává o vládu práva v USA

Washington - Bývalý americký prezident Barack Obama má obavy, že vláda práva v USA je v ohrožení. Podle zpravodajského serveru Yahoo News to prohlásil v pátečním soukromém konferenčním telefonátu s bývalými členy své administrativy, z něhož unikla nahrávka. Reagoval přitom na kontroverzní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ukončit stíhání Michaela Flynna, někdejšího poradce prezidenta Donalda Trumpa. Obama rovněž označil reakci Trumpovy administrativy na pandemii covidu-19 za "absolutní chaotickou katastrofu".

Flynn se v roce 2017 přiznal, že podával lživé informace vyšetřovatelům z Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) o svých kontaktech s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Bývalý poradce následně s FBI spolupracoval, později ale začal svůj názor měnit. Jeho právníci pak začali tlačit na soud, aby kauzu nechal být, po čemž volal i Trump a jeho příznivci.

Ministerstvo spravedlnosti se nakonec ve čtvrtek rozhodlo, že dosud neodsouzeného Flynna přestane stíhat, ačkoliv mu původně navrhovalo půlroční vězení. Flynnův rozhovor s FBI v lednu 2017 totiž označilo ministerstvo za neodůvodněný a nesouvisející s vyšetřováním.

"Zprávy z posledních 24 hodin, které si podle mě nevysloužily dostatečnou pozornost - to, že ministerstvo spravedlnosti přestalo stíhat Michaela Flynna," řekl podle nahrávky údajně Obama. "Fakt, že nikdo nemůže najít žádný precedent, že by někdo obviněný z křivého svědectví odešel bez trestu. To je věc, u níž se začínáte bát, že základní - nejen institucionální normy - ale naše základní chápání vlády práva je v ohrožení," dodal exprezident. "A když se začnete pohybovat takovým směrem, může se to velice brzy zrychlit, jak jsme viděli na jiných místech," řekl Obama.

Trump opakovaně viní Obamu z toho, že nařídil vyšetřování FBI ohledně vměšování Ruska do voleb z roku 2016, které se nakonec rozšířilo také na vyšetřování vazeb Trumpovy kampaně na Moskvu. Minulý týden sdílel na twitteru příspěvek uživatele, který tuto konspirační teorii dlouhodobě hlásá. Prezident ve čtvrtek také nazval Obamovu administrativu "lidskou spodinou".

Obama v rozhovoru se svými bývalými spolupracovníky rovněž řekl, že mu velice záleží na výsledku listopadových voleb a že hodlá co nejvíce podpořit svého někdejšího viceprezidenta Joea Bidena, který se se vší pravděpodobností Trumpovi ve volbách postaví za Demokratickou stranu.

Obama rovněž Trumpovi vytknul, že je sobecký, svou politikou rozděluje lidi a nahlíží na svoje oponenty jako na nepřátele. Také kvůli tomu je podle něj reakce vlády na koronavirus "mdlá a nevyrovnaná" a její přístup k záležitosti je "absolutní chaotickou katastrofou".

Obama ctí tradici dosavadních exprezidentů a Trumpa veřejně nekritizuje, nicméně zprávy o jeho postoji k prezidentovi se v médiích objevují poměrně často a jsou známé. V lednu například jeden ze zákonodárců řekl, že Obama o Trumpovi v roce 2016 prohlásil, že je fašista.